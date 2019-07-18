رئيس الوزراء الأردني يلتقي سفير الدولة

عمان (وام) التقى دولة الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني، في مقر رئاسة الوزراء أحمد علي محمد البلوشي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار زيارات المجاملة. ورحب دولة رئيس الوزراء الأردني بسعادة السفير، وهنأه بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد، وتمنى له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله، دعماً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين. من جانبه، أعرب السفير عن سعادته بلقاء دولة رئيس الوزراء، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات الإماراتية - الأردنية، والوصول بها إلى آفاق أوسع وتعاون أشمل في شتى المجالات.

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