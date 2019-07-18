فتحي هيثم.. رحلة التحدي تنتهي بالتفوق

أبوظبي (الاتحاد)

يبدع فتحي هيثم، الأول على الصف الثاني عشر، في فئة «أصحاب الهمم»، في حل مسائل الرياضيات المعقدة، ويلاعبها بفكره ويحسب أرقامها بدقة، كما يداعب بشغفه المصارعة الحرة وأبطالها، فهو الحافظ لإنجازاتهم وعائلاتهم باليوم والتاريخ، ويعشق في رياضته المفضلة «الجو جيتسو» كل فنون قتالها، ولا يكتفي بذلك بل يتجاوز بمهاراته أقرانه الطبيعيين ليفهم لغة الحاسوب ويبدأ رحلته من «الغرافيكس»، لتكون النهايات بين يديه لوحات جميلة أبدعتها أنامله، وتظهر أجمل ما قدمته الأم لولدها، وتصف برسمها كيف استطاعت القيادة الرشيدة جعل شباب الوطن أنموذجاً ملهماً في العلم والمعرفة، وبناة يمتلكون من الخبرة والكفاءة ما يؤهلهم للعالمية.

ومن ذاك الدعم الكبير، بلغ فتحي - من أصحاب التوحد- مراده وتصدر المرتبة الأولى في أول إنجازاته العلمية، ونال شهادة الثاني عشر بجدارة، ليكون التكريم المستحق، بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصدر إلهام أبناء الوطن وقدوتهم، وزارع الأمل ببسمته، والسعادة التي ينثرها أينما حل أو ذكر اسم سموه، فهو الأب والقدوة الذي لا يفرق بين أحد من أبنائه، كما يصف (فتحي) لقاءه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويزيد: «لقد كانت أجمل لحظة عشتها أنا وأخي في حياتنا، فلا يمكن لي وصف كمية الطاقة الإيجابية التي اكتسبتها، إذ زاد يقيني بأن قيادتنا لن تألو جهداً في سبيل رفعتنا وتطورنا وجعل المستحيل واقعاً بين يدي أبنائها، لنكون الأسعد والأفضل والأكثر تقدماً، وسأواصل إكمال دراستي الجامعية، وسأحقق المراتب الأولى، كما عهدتنا قيادتنا».

وبدأ فتحي حياته في تحديات عديدة عندما لاحظت أسرته أنه مختلف عن بقية الأطفال من سنه، حيث لم يكن التوحد معروفاً في ذلك الوقت، لتخوض العائلة بعد ذلك مسيرة طويلة من البحث والاستكشاف لإيجاد الطريق الأنسب والأفضل لطفلها، وتقول سهى حسن (والدة فتحي): «تم تشخيص حالة فتحي لاحقاً بأنه مصاب بطيف التوحد في مراحل متأخرة، وكان الخيار تسجيله في رياض الأطفال، وبالفعل ذهبنا به ومكث يومين فقط، وبعدها اضطررنا إلى إبقائه بالمنزل، ولكننا لم نتوقف عن تقديم كل دعم له، فبدأنا مسيرة بحث أخرى ليتم إلحاقه بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث تلقى تأهيلاً لمدة 4 سنوات، ثم انتقل إلى مركز أبوظبي للتوحد، ثم مركز الإمارات للتوحد، إلى أن تم الإعلان عن دمج الطلبة من أصحاب الهمم في المدارس العادية، فكان فتحي من أول دفعه يتم دمجها، ومن بعدها شعرنا بفارق كبير في سلوكه وحياته الطبيعية».

وتمضي والدة فتحي في وصف فخرها بإنجاز ابنها، وتضيف: «إنه أجمل شيء في حياتنا، عانينا في البداية، ولكنه الآن رفع رأسنا وحصد المركز الأول على فئة أصحاب الهمم.. فهو محور حياتنا، وأول فرحتنا وأتممنا معه المشوار الطويل، والذكريات الكثيرة، حيث صنع السعادة في حياتنا في كثير من المواقف، واليوم نرفع رأسنا بكل فخر، ونرفع الآمال أكثر والإصرار على الإنجازات الأكبر بلقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهو مصدر إلهامنا وعزيمتنا».

وتتابع: «أنا كأم لشخص من أصحاب الهمم أشكر قيادتنا الرشيدة على ما تقوم به تجاه هذه الشريحة من أبناء الوطن واهتمام من أعلى المستويات بالدولة بهم وتقديم أعلى درجات الدعم والرعاية لهم، فهي التي احتوت الجميع بعطفها وكرمها، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على احتضانه أبناءنا وإتاحته الفرصة لهم للقاء سموه والذي سيكون المحفز والدافع الرئيسي لهم وأسرهم في التفوق والنجاح، ومن سموه يستقون الأمل والسعادة.. ويوم لقاء سموه يمثل اليوم الأسعد لأصحاب الهمم وأسرهم».

وتضيف: «شعورنا كبير بالرضا والسعادة، ولا يمكن وصفه أو التعبير عنه بكلمات بسيطة، فقد عاد فتحي سعيداً ومتفائلاً ومبتهجاً من لقاء سموه، وأدعو بالقول: (أسعد الله قلب من أسعد ابني)، فاليوم كنت في قمة سعادتي وأنا أنتظر عودته بعد لقائه بصاحب السمو والبشرى على محياه.. وفي هذا المشهد نسيت كل ما عانيناه معه».

وتؤكد والدة فتحي، أن عملية الدمج في المدارس النظامية أحدثت تحولاً في حياة ولدها، إذ بدأ بتكوين أصدقاء ومعارف، وتحسنت حالته النفسية والجسدية، وأصبح يعيش كإنسان طبيعي، وبدأت مواهبه تكبر بعد الدمج وأصبح أكثر تركيزاً، وزادت حدة ذكائه في مادة الرياضيات.

وفي ذلك، تعرب أم فتحي عن أملها في ألا تتوقف مسيرة ابنها العلمية، وأن يلتحق بإحدى الجامعات الحكومية، وتقول: «زاد حماسنا بعد أن حصل على المركز الأول وتشرفه بمقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسنسعى لإكمال دراسته الجامعية فهو مجتهد، ويمتلك العديد من المواهب، وسنحقق كل أحلامه».

وتتحدث والدة فتحي عن حياة ولدها التي تتميز بالصراحة والوضوح ويحفظ كل شيء بالتاريخ وساعة وقوعه، مع عدم إغفالها أن أخاه الأصغر يعاني أيضاً من طيف التوحد، وتقول: «أدعو كل أم وأب إلى التحلي بالصبر على أبنائهم من أصحاب الهمم، وأؤكد أن لديهم الكثير ليقدموه لمجتمعهم بشرط الصبر والمثابرة، وأنا كأم لم أتخيل أن يكون فتحي مصدر الفرح والسعادة التي رسمها لنا اليوم، لكنني كنت أؤمن بقدراته، فالأمهات هن مصدر الحياة والأمل في الحياة». وفتحي متفوق بدراسته ويمارس هواياته بانتظام، وهو محب وعاشق لممارسة رياضة الجو جيتسو، كما أنه سباح ماهر وحصل على ميداليات عديدة.