حاكم رأس الخيمة يودع عاملاً قضى 38 عاماً في ديوانه

رأس الخيمة (وام)

ودع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، العامل شولاكال كالينجال أبوبكر من الهند، بعد أن قضى 38 عاماً عاملاً في ديوان سموه.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال استقباله أبوبكر بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد عن شكره وتقديره على جهوده وإخلاصه في عمله التي سطرت سيرة طيبة سيذكرها الجميع، متمنياً له التوفيق والنجاح في حياته، وعودة سالمة إلى أهله وعائلته.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ستبقى بلده الثاني التي ترحب به على الدوام، معرباً عن تقديره للمساهمات التي يقدمها المقيمون في الدولة على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن الإمارات تكن لهم كل التقدير والاحترام.

من جانبه، أعرب أبوبكر الذي بدأ العمل في عام 1981 عن سعادته البالغة بلقاء صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وقال «قضيت في الإمارات أجمل أيام عمري، ولم أشعر بالغربة أبداً، فقد كان التواضع والاحترام المتبادل بين الجميع، وعلى رأسهم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، هي السمة السائدة في المجتمع الإماراتي وقيادته الرشيدة».