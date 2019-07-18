عمار النعيمي يطلع على نتائج «تحسين الإنتاجية» بعجمان

عجمان (وام)

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على نتائج التقرير النهائي للمرحلة الأولى من مشروع قياس كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية في حكومة عجمان والذي تشرف عليه دائرة الموارد البشرية في الإمارة، ويتضمن مجموعة من المحاور والتوصيات لتنفيذ المشروع.

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بالبدء فوراً في تنفيذ ما جاء في نتائج التقرير النهائي من المشروع في مرحلته الأولى مع الدوائر المحلية التي شملها التقرير، وهي دائرة البلدية والتخطيط ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية، داعياً تلك الجهات للتعاون مع القائمين على المشروع وتقديم كافة التسهيلات للانتهاء من تنفيذ التوصيات الخاصة بكل دائرة. وأشاد سمو ولي عهد عجمان بجهود دائرة الموارد البشرية في عجمان ودورها في إنجاز المرحلة الأولى من المشروع من أجل تعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتخطيط القوى العاملة اللازمة في حكومة عجمان للسنوات الخمس القادمة.

ودعا سموه كافة الجهات الحكومية في إمارة عجمان لبذل المزيد من الجهد لتعزيز إنتاجية العمل عبر التطوير الدائم لاستراتيجيات العمل التي من شأنها مواكبة التطورات ودعم المشروع، مطالباً سموه القيادات والمسؤولين في حكومة عجمان بضرورة التعاون والالتزام بما جاء في أهداف وخطة عمل المشروع بجميع مراحله. وأكد ضرورة تطوير وتمكين الموارد البشرية للارتقاء بأدائها وقدراتها وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري والنهوض بدورها.

واستمع سموه، إلى شرح وافٍ من راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية عن المرحلة الأولى من مشروع قياس كفاءة العمل وتحسين الإنتاجية التي استهدفت ثلاث جهات حكومية تمثلت في دوائر البلدية والتخطيط والأراضي والتنظيم العقاري والتنمية الاقتصادية، وعرض نتائج تقرير المرحلة الأولى بناء على المنهجية العامة للمشروع.

حضر العرض الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومروان عبيد المهيري الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية في المجلس التنفيذي، وموزة الشامسي مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية، وفريق عمل المشروع، وعدد من كبار المسؤولين.