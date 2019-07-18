«الداخلية» تطلق باقة خدمات طلبة «الثانوية العامة»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الداخلية، للسنة الثانية على التوالي، باقة «خدمات الطلبة» الموجهة إلى طلبة الثانوية العامة والتي تتضمن خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، وخدمة إنشاء رمز مروري، وفتح ملف مروري، من خلال إدارات ترخيص الآليات والسائقين بالقيادات العامة للشرطة والإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية بالوزارة، بالإضافة إلى منح بطاقة خصومات فزعه للطلاب، من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية - فزعه.

وأشاد المهندس عبدالرحمن الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع الرقابة والخدمات المساندة، بإطلاق وزارة الداخلية الباقة، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيراً إلى أنها مبادرة تنبثق عن رؤية عميقة لوزارة الداخلية تكرس لمنهجية داعمة لطلبتنا، وتأتي ضمن سياق حرصها على دعم شريحة مهمة في المجتمع، وهي طلبة «الثانوية العامة»، حيث توفر مجموعة من الامتيازات والخدمات والتسهيلات.

وأكد أن هذه المبادرة، هي نتاج شراكة مميزة، ومثمرة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، تنبثق عن حرص الطرفين على تمكين طلبة المدرسة الإماراتية، وتحقيق أفضل بيئات التعلم.

وقال العقيد ناصر خادم الكعبي، مدير عام الإدارة العامة للسعادة، إن

إطلاق المرحلة الثانية من باقة خدمات تستهدف طلاب «الثانوية العامة» من أبنائنا المواطنين، يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين وهم وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وأوضح العقيد الكعبي أن باقة «خدمات الطلبة» التي أطلقتها الوزارة في مرحلتها الأولى للطلبة المواطنين (ذكور - إناث) والتي تضمنت الخدمات الضرورية التي يحتاجها طلبة «الثانوية العامة» بعد انتهاء المرحلة الدراسية، استفاد منها ما يقارب من 9000 طالب.

ومن جانبه، قال المقدم أحمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، العضو المنتدب لفزعة، إن الصندوق، ممثلاً بـ «فزعة»، أصدر 20 ألف بطاقة مجانية لطلبة الثانوية العامة، ضمن «باقة خدمات الثانوية العامة» لوزارة الداخلية.

وأكد بوهارون أنه في إطار تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية، وسعياً إلى تطوير الخدمات وتعزيز السعادة وجودة الحياة، فإن «فزعة» تشارك وزارة الداخلية في باقتها المتميزة لطلبة «الثانوية العامة»، بمنحهم بطاقة خصومات «فزعة» المجانية للطلاب والتي تتضمن خدمات عديدة تساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية كطلبة علم، مثل خدمة العروض والخصومات على أكثر من 1600 علامة تجارية في 5000 محل في كل إمارات الدولة، وخدمة متاجر «فزعة»، وخدمة «فزعة» مناسبات وخدمة التأمين على السيارات.