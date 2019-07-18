ولي عهد الفجيرة يكرم «أوائل الثانوية»

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية السياسات التي تنتهجها الدولة في توفير نظام تعليمي ذي جودة عالية، يسهم في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق «رؤية الإمارات 2021» وتطلعات الدولة في «مئوية الإمارات 2071»، مثمناً الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي جعلت العملية التعليمية واحدة من أسرع المسارات تطورا في الدولة، وأساس التقدم فيها.

جاء ذلك، خلال تكريم سموه لأوائل «الثانوية العامة» على مستوى الدولة والفجيرة للعام الدراسي الحالي، في حفل أقامه مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة بالتعاون مع منطقة الفجيرة التعليمية، أمس في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالفجيرة.

وقام سمو ولي عهد الفجيرة، بتكريم 40 طالباً وطالبة من الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الدولة وإمارة الفجيرة، في الصف الثاني عشر بمساريه العام والمتقدم وطلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية ومن الطلبة أصحاب الهمم، وأوائل التعليم المستمر، والدارس الأكبر سناً. وهنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، الطلبة المكرمين، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية القادمة، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققوها على مستوى الدولة والفجيرة، كما وجه سموه مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، بمتابعة الطلبة وإرشادهم إلى التخصصات الأكاديمية التي تلبي متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.