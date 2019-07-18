نهيان بن مبارك يشهد توقيع مذكرة تعاون مع جامعة محمد الخامس

أبوظبي (الاتحاد) وقعت أمس كل من وزارة التسامح وجامعة محمد الخامس أبوظبي بمقر وزارة التسامح، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي، واحترام التنوع على المستويين المحلي الدولي.

وقع المذكرة عفراء الصابري المدير العام نيابة عن وزارة التسامح، والمستشار الدكتور فاروق حمادة مدير الجامعة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك عقب توقيع المذكرة، إن الاهتمام بالتعاون جامعة محمد الخامس يأتي في إطار سعي وزارة التسامح للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والجامعية في مجال التسامح، والوصول ببرنامج فرسان التسامح إلى العالمية، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى الوصول برسالتها في تعزيز التسامح محلياً وعربياً، ومن ثم الانطلاق إلى دول العالم كافة.

وأوضح معاليه أن المذكرة تنص على الشراكة بين الوزارة والجامعة في تنفيذ عدد كبير من البرامج والأنشطة التي من شأنها تعزيز قيم التسامح، إضافة إلى إنشاء نادٍ للتسامح في الجامعة لتنفيذ مشاريع تطبيقية عن التسامح تشمل الأندية والمجالس الطلابية وغيرها.

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