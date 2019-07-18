الامارات | سحب رخصة شاب وحجز مركبته 135 يوماً للقيادة بتهور

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رخصة شاب وحجز مركبته 135 يوماً للقيادة بتهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، سائقاً خليجياً قام بحركات استعراضية بصورة خطرة ومتهورة بمنطقة الروضة في إمارة عجمان، وتم سحب رخصة قيادته نهائياً لارتكابه مخالفات بمجموع نقاط 32 نقطة، وحجز المركبة 135 يوماً.

وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري بشرطة عجمان، الرائد راشد حميد بن هندي، إن فرع المباحث والتعقيب تمكن من ضبط شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، وسحب رخصته وحجز مركبته من نوع «نيسان باترول»، بعد قيامه بحركات استعراضية في منطقة سكنية ومحال تجارية بصورة تشكّل خطراً على الجمهور، وسجّل مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستعراض.

وأوضح أنه سيتم حجز المركبة لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر، وسحب رخصة القيادة نهائياً، نظراً إلى ارتكابه مخالفات مرورية بمجموع نقاط بلغ 32 نقطة سوداء خلال عام واحد، وتم تحرير مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياته وحياة الآخرين أو سلامتهم للخطر بغرامة 2000 درهم، وحجز المركبة 60 يوماً و23 نقطة سوداء، كما تبين بعد ضبطه ارتكابه مخالفة زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به وغرامتها 1500 درهم، وقيادة مركبة تسبّب ضجيجاً بغرامة قدرها 2000 درهم و12 نقطة، ليصبح مجموع النقاط المرورية السوداء 67 نقطة.

ودعا بن هندي الجمهور والسائقين إلى تجنب القيادة بطيش وتهور، بما لا يتناسب مع قيم وعادات دولة الإمارات، ويهدد أمن السائقين وراحة السكان، متمنياً السلامة للجميع.