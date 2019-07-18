الامارات | 3 خطوات لتفادي التأخر في المطارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لتفادي التأخر في المطارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أمس، حملة «ليكن سفرك ممتعاً»، بهدف توعية المسافرين بالإجراءات الواجب اتباعها قبل السفر، والمواد المحظور شحنها وحملها في الحقائب، التي تتسبب في تأخير سفر بعضهم في المطار، وحددت الحملة ثلاث خطوات لتفادي تأخر المسافر عن رحلته والوقوع في مساءلة قانونية.

وتفصيلاً، قال نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي بالإنابة، العميد محمد أحمد بن ديلان، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن عدم التزام مسافرين بالإجراءات اللازمة يؤخر إنهاء إجراءات إتمام عملية السفر، خصوصاً لمن يحملون مواد خطرة ومحظورة في حقائب الشحن أو اليد. وأوضح أن أمن المطار ضبط، خلال شهرَي أغسطس وسبتمبر الماضيين، 14 ألف مادة محظور شحنها، عبارة عن سكاكين ومقصات وعبوات غاز وسوائل محظورة، لافتاً إلى أن شهرَي أغسطس وسبتمبر من أكثر الأشهر زيادة في عدد المسافرين في مطار دبي، إذ سجلت الإحصاءات استخدام 89 مليوناً و640 ألف مسافر مطارات دبي، العام الماضي.

وأضاف بن ديلان أنه يجب على المسافر عمل ثلاث خطوات قبل السفر لتفادي تأخر رحلته والوقوع في المساءلة القانونية، وهي: أن يرتب حقيبته ويشرف على وضع محتوياتها، ويستخدم قفلاً من نوع «يونيفيرسال» في إغلاق الحقائب كونه سهل الفتح، حتى لا يضطر رجال الأمن في المطارات لكسر الحقيبة لتفتيشها في حال وجود أي مواد محظورة بداخلها، والتقيد بوقت السفر والوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة، لتجنب تأخر عن الرحلة تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن الهدف من حملة التوعية الحد من حمل المسافرين مواد محظورة، لافتاً إلى أنه يتم تقسيم المواد المحظورة إلى قسمين، مواد خطرة تحتوي على سوائل هلامية وعبوات غاز وبطاريات الطاقة، والمواد الحادة مثل السكاكين والمقصات، هي مواد محظور شحنها في حقيبة اليد ويتم وضعها في حقيبة الشحن، ولكن يجب على جميع المسافرين التأكد من الشروط التي تفرضها شركات الطيران على المواد المحظورة قبل حملها في الحقائب، لتفادي التعرض لأي عوائق في المطارات. وذكر بن ديلان أنه يجب على المسافر عدم استخدام السجائر الإلكترونية أثناء السفر، كونها محظورة في بعض الدول، ويجب وضعها في حقيبة اليد، مشيراً إلى أن التزام المسافرين بالتعليمات والشروط والتقيد بإجراءات السفر، يسهلان مهمة رجال الأمن وشركات الطيران، لافتاً إلى أن تفتيش 10 حقائب خلال ساعة يؤدي إلى تأخر رحلات المسافرين.

وأوضح أن عدم التزام بعض المسافرين بإجراءات السفر قد يتسبب في تأخير رحلاتهم وعدم صعودهم على متن الطائرة، إذ تغلق بعض شركات الطيران باب الدخول إلى الطائرة قبل 45 دقيقة من موعد الإقلاع، ضمن إجراءات السلامة، حتى لا يتأثر بقية المسافرين بحالات التأخير التي يرتكبها بعض المسافرين نتيجة لعدم اتباعهم الإرشادات اللازمة قبل السفر.

وأضاف أن أمن المطارات رصد ثلاث حالات تؤدي إلى تأخر المسافر، وهي: زيادة وزن حقائب السفر على 30 كيلوغراماً للحقيبة، ما يضطره إلى فتح الحقيبة وتفريغ محتوياتها في حقيبة أخرى، واصطحاب عدد كبير من الحقائب ما يؤخر عملية الوزن، واستخدام حقيبة كبيرة يصعب وضعها على جهاز قياس الوزن.

وأوضح أن مطارات دبي خصصت بوابات خاصة لإنهاء إجراءات السفر لبعض الحالات الإنسانية، منها أصحاب الهمم، ومرضى القلب الذين يحملون أجهزة لتنظيم ضربات القلب، وأصحاب الأطراف الاصطناعية، وذلك من أجل إنهاء التفتيش والسفر في صالات تحفظ خصوصية المرضى.

وأضاف أنه يجب على جميع المسافرين الذين يتناولون حبوباً مخدرة لغرض العلاج اصطحاب الوصفات الطبية الموثقة من قبل الجهات المختصة، من أجل تفادي المساءلة القانونية، خصوصاً أن بعض الدول لا تعترف بالوصفات الطبية، وقد يتعرض المسافر إلى المساءلة القانونية في حال ضبط حبوب مخدرة برفقته من دون وصفة طبية مصدقة من وزارة الصحة أو الطبيب المختص.

وأكد ضابط الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في شرطة دبي، المقدم الدكتور فهد أحمد الزرعوني، أن حملة «ليكن سفرك ممتعاً»، يتم تنفيذها بالتعاون مع ممثلي القنصليات الفلبينية والباكستانية والبنغالية في الدولة، باعتبار أن الجاليات الثلاث من أكبر الجاليات المقيمة في الدولة، متابعاً أن التعاون مع الجاليات الثلاث يأتي لكونها شريكة في توعية المسافرين بإجراءات السفر، من خلال قيامها بنشر التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس الخاصة بها، بمختلف اللغات الموجهة للجاليات المستهدفة.

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3 عوامل تؤخر إجراءات السفر

- زيادة وزن حقائب السفر على 30 كيلوغراماً للحقيبة.

- اصطحاب عدد كبير من الحقائب ما يؤخر الوزن.

- استخدام حقيبة كبيرة يصعب وضعها على جهاز الوزن.

3 خطوات لتفادي التأخير

- يرتب المسافر حقيبته ويشرف على وضع محتوياتها.

- يستخدم قفل «يونيفيرسال» لإغلاق الحقائب كونه سهل الفتح.

- الوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة.

• 89.6 مليون مسافر استخدموا مطارات دبي العام الماضي.

• بوابات خاصة للمسافرين من أصحاب الهمم والحالات المرضية الإنسانية.