الامارات | «الصحة» تحذّر من مخاطر ذبح الأضاحي خارج المسالخ المعتمدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من مخاطر ذبح الأضاحي خارج المسالخ المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مخاطر الإصابة بفيروس «حمى القرم» (الكونغو النزفية)، الذي ينشط بسبب ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي، في البيوت أو عن طريق القصابين المتجولين، خارج المقاصب المعتمدة من البلديات، التي تزداد وتيرتها مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

ويُصنف مرض حمى القرم (الكونغو النزفية) ضمن الأمراض ذات الأولوية الصحية، ويتم التبليغ عنه خلال 24 ساعة، حتى يتسنى التدخل السريع لإجراءات التقصي الوبائي من قبل الجهات المعنية بالمرض.

وأشار الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إلى سعي الوزارة، في إطار جهودها لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من الأمراض، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئات الصحية وجهاز أبوظبي للرقابة الغدائية والبلديات بالدولة، للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، عبر تعزيز السلوكيات الصحية السليمة، عند التعامل مع المواشي والأضاحي، بطريقة تمنع انتقال مسببات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل حمى القرم النزفية، من خلال توفير أماكن مخصصة للذبح في كل أنحاء الدولة.

ولفت إلى أن كفاءة نظام الترصد الوبائي لأمراض الحمى النزفية الحادة في الوزارة والجهات الصحية في الدولة، إضافة إلى دقة التشخيص المخبري، والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية، كانت عوامل حاسمة في رصد معظم الحالات المصابة بالمرض خلال السنوات الأخيرة.

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وذكرت مدير مكتب اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، الدكتورة فاطمة العطار، أن «حمى القرم» ينتقل إلى البشر، إما عن طريق لدغة حشرة القراد، أو بالاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة. وينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر، نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

وشددت على ضرورة التوجه للمنشآت الصحية، وإخطارها بالتعرض السابق والأعراض المصاحبة، في حالة ظهور أعراض المرض خلال فترة أسبوعين من التعرض لمسببات المرض.

وحذرت من مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة لدى الجهات المسؤولة، في ما يتعلق بظاهرة الذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة، وظاهرة القصابين المتجولين، في ظل غياب الإشراف البيطري، وتعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض للملوثات الخارجية، وكذلك تكاثر الذباب والحشرات والقوارض، نتيجة التخلص غير الآمن من مخلفات الذبح.

وأشارت إلى أن أعراض الإصابة تتمثل في الحمى وآلام العضلات والدوخة وآلام الرقبة وتَيَبُّسها وآلام الظهر والصداع والتهاب العيون والحساسية للضوء. ومن الأعراض التي قد تظهر في بداية الإصابة بالمرض الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والتهاب الحلق.