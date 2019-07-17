رئيس مجلس النواب اليمني يشيد بالأرشيف الوطني الإماراتي

أشاد معالي سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب اليمني، بالأرشيف الوطني والأساليب الحديثة التي يتبعها في جمع ذاكرة الوطن وحفظها وإتاحتها، ودوره في توثيق العلاقات الإماراتية اليمنية.

وجاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر الأرشيف الوطني في أبوظبي، حيث كان في استقباله سعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام الأرشيف الوطني الذي قدم له تعريفاً موجزاً عن الأرشيف الوطني الذي أمضى أكثر من نصف قرن وهو يعمل على حفظ ذاكرة الوطن للأجيال.

وثمّن معالي رئيس مجلس النواب اليمني عالياً دور الأرشيف الوطني في حفظ الوثائق التاريخية والمواد المصورة والمصادر والمراجع من أمهات الكتب، التي تمثل إرثاً حضارياً وتاريخياً للمنطقة والإنسانية.

وأثنى على جهود الأرشيف الوطني في توثيق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، مؤكداً أهمية تدوين الحاضر الذي يشهد وقفة الأشقاء في دولة الإمارات مع اليمن، فهي من مواقف العز التي سيخلدها التاريخ.

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واشتملت زيارة معالي رئيس مجلس النواب اليمني والوفد المرافق له على جولة اصطحبه فيها مدير عام الأرشيف الوطني بين إدارات الأرشيف الوطني وأهم مرافقه، حيث استمع معاليه إلى شرح عن مقتنيات قاعة الشيخ زايد بن سلطان التي تقدم لزوارها صفحات مهمة من تاريخ دولة الإمارات وقيام اتحادها، والعلاقات الطيبة مع العديد من الدولة الشقيقة والصديقة.

كما جال معالي البركاني والوفد في مكتبة الإمارات التي تعد من أبرز المكتبات المتخصصة بتاريخ وثقافة دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وتعد مرجعاً مهماً للباحثين، لما تحتويه من المصادر والمراجع والكتب العامة بشكليها الورقي والإلكتروني، وتابعوا فيلماً وثائقياً ثلاثي الأبعاد بتقنية عالية، عن تاريخ دولة الإمارات وحاضرها وآفاق مستقبلها في قاعة الشيخ محمد بن زايد للواقع الافتراضي.

ولفت سعادة الدكتور عبد الله محمد الريسي إلى دور الأرشيف الوطني في توثيق العلاقات الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات والجمهورية اليمنية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي وطد علاقة متفردة مع الشعب اليمني، وخلد التاريخ له "رحمه الله" بصمات واضحة وكثيرة في كل أرجاء اليمن وفي مقدمتها بناء سد مأرب التاريخي الذي كان مصدر فخر واعتزاز لليمنيين في الماضي.

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واستعرض الدكتور الريسي أجندة الأرشيف الوطني أمام معالي سلطان البركاني ومرافقيه، مشيراً إلى انعقاد أكبر تجمع للأرشيفيين متمثلا بكونجرس المجلس الدولي للأرشيف في العام المقبل 2020 في أبوظبي، وقدم لهم شرحاً عن البوابة الإلكترونية للأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA، والتي دشنت مؤخراً، لتوفر لزوارها على موقع الإنترنت مئات الآلاف من الصور الرقمية عن الوثائق التاريخية باللغتين العربية والإنجليزية، والصور والوسائط المتعددة ذات القيمة التاريخية والثقافية التي تغطي قرنين من تاريخ دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.