"صندوق خليفة" وحكومة توغو يتفقان على الإطار التنفيذي لاتفاقية دعم ريادة الأعمال

اتفق "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" مع حكومة جمهورية توغو، على إطار تنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموقعة بين الجانبين في شهر مارس الماضي بقيمة 15 مليون دولار أميركي "ما يعادل 55 مليون درهم".

وحسب الاتفاقية، التي وقعها مؤخراً في مدينة لومي عاصمة جمهورية توغو، كلّ من سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة "صندوق خليفة لتطوير المشاريع"، ومعالي نويل باتاكا وزير الزراعة في جمهورية توغو، فإنه سيتم صرف المبلغ على مدار خمس سنوات بدفعات متساوية.

وكان صندوق خليفة ووزارة المالية في جمهورية توغو قد وقعا في مارس الماضي بأبوظبي اتفاقية تمويل بقيمة 15 مليون دولار (ما يعادل 55 مليون درهم)، بهدف دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والتكنولوجيا الداعمة للقطاع في جمهورية توغو، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو.

وقال النويس، إن الاتفاقية ستوفر تمويلاً لنحو 3700 مشروع تقع جميعها ضمن القطاع الزراعي، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع بتوفير ما يربو عن 13000 فرصة عمل للشباب في جمهورية توغو الصديقة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النويس أن 40% من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما سيتم إتاحة باقي المشاريع أمام كافة فئات المواطنين، مشيراً إلى أن 65% من قيمة التمويل سيتم تخصيصها للمشاريع الجديدة وليست للمشاريع القائمة.

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وقال: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود الحكومية الرامية إلى خلق تنمية مستدامة في جمهورية توغو الصديقة، مشدداً على أن هذا التمويل يوفر إطاراً مالياً وفيناً لدعم الجهود الحكومية في جمهورية توغو الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الجمهورية وخصوصاً في القطاع الزراعي".

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من جانبه، أشاد نويل باتاكا بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية توغو، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر هذا التعاون البناء.

وأكد أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع دولة الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي تأسس قبل نحو 12 عاماً في أبوظبي، أصبح إحدى أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث مول أكثر من 1600 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى أكثر من 20 دولة شقيقة وصديقة في آسيا وأفريقيا وأوروبا عبر برامج تمويلية وبرامج دعم فني رائدة.