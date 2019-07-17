أكور تعتزم إطلاق علامة "رافلز" في مملكة البحرين بالتعاون مع مجموعة جي أف أتش المالية

كشفت مجموعة أكور الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة المتكاملة عن عزمها إطلاق علامة "رافلز" في مملكة البحرين بالتعاون مع مجموعة ’جي أف أتش‘، حيث ستشهد المملكة إطلاق أول منتجع فاخر من سلسلة فنادق ’رافلز‘.

هذا وقد أبرمت أكور اتفاقياتٍ مع مجموعة ’جي أف أتش‘ لإدارة الفندق، تمهيداً لشراكة مثمرة بين الجانبين، بالإضافة إلى ترسيخ حضور أكور في البحرين، حيث تدير المجموعة حالياً ستة مشاريع فندقية في المملكة.

تشتهر مجموعة أكور بتقديم تجارب فندقية تتسم بالعراقة والأناقة لأبرز الوجهات السياحية حول العالم منذ 1887. وسيتم إطلاق ’رافلز البحرين‘ بعد إتمام صفقة مهمة للاستحواذ على ’منتجع وسبا قصر العرين‘، وهو منتجع خاص شهير يضم 78 فيلا فاخرة مزوّدة جميعها ببرك سباحةٍ أنيقة. كما يضم هذا المنتجع أكبر سبا صحي ومنشآت للعلاج المائي في المنطقة، ويمتاز بتصاميمه المستوحاة من حدائق القصور العربية. وستسهم عمليات التحسين والتجديد الشاملة التي سيخضع لها المنتجع في تحويله إلى واحةٍ من الفخامة، ليغمر ضيوفه بأرقى مستويات الرفاهية، والتي لطالما اشتهرت بها علامة ’رافلز‘.

تعليقاً على ذلك، قال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : "نحن سعداء بهذا التعاون الذي يجمعنا بمجموعة ’جي أف أتش‘، وهي إحدى أبرز الشركات المالية والاستثمارية في منطقة الخليج العربي، وسعداء بإطلاق هذه العلامة البارزة في مملكة البحرين، والتي تمثل سوقاً مزدهرة لقطاع الضيافة، وفرصة لمجموعة أكور لمواصلة إثراء محفظتها من العلامات التجارية الرائدة".

وأضاف مارك ويليس "إن إطلاق أول منتجع لعلامة ’رافلز‘ في مملكة البحرين يسطّر فصلاً جديداً في مسيرة نمو هذه العلامة، والتي تعد اسماً رائداً حول العالم في قطاع الفنادق، حيث قامت هذه السلسلة بإطلاق العديد من المنتجعات الفاخرة في أهم مدن العالم، ومملكة البحرين تعد مكاناً مثالياً لتقدّيم تجارب قائمة على مفاهيم الضيافة العربية والآسيوية الأصيلة".

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بدوره، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’جي أف أتش‘: "يشرفنا أن نبرم هذه الشراكة طويلة الأمد مع أكور، المجموعة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، التي تتمتع بمحفظة متنامية لا مثيل لها من العلامات التجارية. ولا شك أن إطلاق علامة ’رافلز‘ العالمية الفاخرة إنجازاً كبيراً سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهةٍ فريدة لتجارب الحياة المميزة، وإثراء المحفظة المتنامية لمجموعة ’جي أف أتش‘ من المشاريع العقارية المرموقة".

ستقوم المجموعة بإجراء سلسلة من التحديثات على الفندق لتهيئته لاستقبال الضيوف من حول العالم، ليغمرهم بتجارب شخصية تتناسب مع احتياجاتهم، مع التركيز على الصحة والرفاهية، والخدمات التي تراعي خصوصية الضيوف، والمطاعم المتميزة، ومستويات الأناقة التي تتميز بها علامة رافلز.

وبعد استحواذها على ’منتجع وسبا قصر العرين‘، ستقوم أكور بإجراء عمليات تحديث شاملة لتعيد ترسيخ مكانته كملاذٍ متخصص بتجارب الحياة الفاخرة، بفضل قربه من أبرز الوجهات السياحية الرئيسية، بما في ذلك حلبة البحرين الدولية للفورمولا 1، ومركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد، ومحمية العرين للحياة البرية ونادي البحرين لليخوت الشراعية وحديقة ’جنة دلمون المفقودة‘ للألعاب المائية.

وسيخضع ’منتجع وسبا قصر العرين‘ لسلسلة من عمليات التحديث وفق المعايير الخاصة بعلامة رافلز؛ والتي تشمل تجديد الفلل الصحراوية التي تتكون من غرفة واحدة والمزودة بأحواض سباحة، والبالغ عددها 56 فيلا، والفلل الملكية التي تضم غرفتين والمزودة بأحواض سباحة، والبالغ عددها 22 فيلا، بالإضافة إلى إعادة تصميم المطاعم الأربعة في المنتجع لتصبح ستة مطاعم.

وتماشياً مع تركيز رافلز على صحة الضيوف، ستقوم أكور بتجديد منطقة العلاجات المائيّة والسبا التي تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، حيث تضم 16 جناحاً، وأول حمام تقليدي من نوعه ضمن حديقة، بالإضافة إلى حديقة العلاج المائي الحراري. كما وستغطي عمليات التجديد سائر المرافق الصحية للمنتجع، بما يشمل الصالات الرياضية المنفصلة للرجال والسيدات، والنادي المخصص للأطفال، وأحواض السباحة المكشوفة والمُغلقة.

سيقدّم رافلز البحرين تجارب صحية متميزة، مثل خدمة "تجهيزات النوم المريح"، والتي تم تصميمها لمساعدة الضيوف على الاسترخاء والاستمتاع بنوم عميق خلال الليل للاستيقاظ بنشاط في الصباح، وهذه الخدمة جزء من استراتيجية رافلز لضمان الرفاهية لضيوفها.

وعند استكمال عمليات التجديد في المنتجع العام القادم، سيتم بعدها إعادة إطلاقه تحت اسمه الجديد ’رافلز البحرين‘، والذي سيغدو واحةً من الفخامة بفضل الفلل الفاخرة المزودة ببرك سباحة أنيقة، وخدمات الضيافة المميزة التي تشتهر بها علامة ’رافلز‘.

وتُعتبر مجموعة ’جي أف أتش‘ المالية التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها إحدى أكبر المجموعات المالية والاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بمحفظة متنوعة من الاستثمارات. وتركز أكور حالياً على استكشاف وتقييم فرص جديدة لإدارة المزيد من مشاريع الضيافة التابعة للمجموعة في المنطقة وحول العالم.

ينضم ’رافلز البحرين‘ إلى مجموعة تضم 14 فندقاً ومنتجعاً في 12 دولة، وتتميز هذه الفنادق والمنتجعات بتواجدها في أهم المواقع حول العالم. وتتمتع رافلز بتاريخ حافل يمتد على أكثر من 130 عاماً، وهي الآن تشهد فصلاً جديداً من النمو، حيث سيتم إضافة ثمانية فنادق جديدة إلى المجموعة خلال السنوات القادمة.