دبي تنظم القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في يناير 2020

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة أن الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020 سوف تُعقد خلال الفترة ما بين 27-29 يناير المقبل في دبي تحت عنوان "تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار".

ومن المتوقع أن يشارك في القمة أكثر من 200 مستثمر، و1200 موفد في مجال الاستثمار بالطيران، إلى جانب نخبة من المسؤولين الحكوميين، ومنظمات الطيران، وشركات التمويل والتأمين، وأصحاب الأصول العاملة في القطاع، ومشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات اللوجستية، والمستشارين القانونيين.

وأشار سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، خلال إعلانه عن تفاصيل القمة إلى المكانة المتميزة للدولة في صناعة الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال: "تستهدف الأجندة الوطنية لعام 2021 أن تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي. وعلى الرغم من مواجهتنا لبعض التحديات مثل تحديد المجال الجوي والازدحام فقد تمكّنا من تحقيق قفزات نوعية في صناعة الطيران".

وأضاف: "يعد قطاع الطيران أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد".

وتجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل في القمة مفتوح عبر الموقع الإلكتروني التالي: http://www.gias.ae/ الذي سيُعلِن في وقت لاحق عن آخر التحديثات المتعلقة بأهم صنّاع القرار وروّاد القطاع وخبراء الطيران المشاركين في الجلسات الحوارية وورش العمل.

كما من المتوقع أن يتم الكشف عن مشاريع وفرص استثمارية هامة في قطاع الطيران المدني الدولي خلال هذه الفعالية.

هذا وستكشف القمة أيضاً عن أفضل ممارسات "انطلاق"، وهي الحاضنة الأولى في قطاع الطيران التي تقدم برامج تدريبية وورش عمل للمتدربين الذين يرغبون في تعلم أسرار وتقنيات قطاع الطيران.

هذا وشهدت القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بنسختها الأولى مشاركة أكثر من 850 موفداً دولياً و120 مستثمراً من 60 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند والمملكة العربية السعودية ومصر.