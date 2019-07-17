حمدان بن محمد: اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي دليل على الدور الرائد للإمارات

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020، بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة، مؤكداً أن هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي.

وغرّد سموه على حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "نبارك اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي لعام 2020 بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المجتمع في القاهرة... هذا الاختيار دليل جديد على الدور الرائد للإمارات ودبي كحاضنة للإعلام العربي والدولي".

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق قبل 20 عاماً استراتيجية دبي الاعلامية، لتصبح مركزاً لصناعة الإعلام، من خلال مبادرات ومشاريع إعلامية رائدة، لافتاً إلى أن "هناك أكثر من 4000 مؤسسة إعلامية عربية وإقليمية وعالمية اتخذت من دبي مقراً لها".

وكان مجلس وزراء الإعلام العرب قرر في ختام اجتماعات دورته الخمسين، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة والذي انعقد برئاسة المملكة العربية السعودية، بوقت سابق من اليوم، اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020 وذلك تأكيداً على الدور المهم لدولة الإمارات كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة لدبي.