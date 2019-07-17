خليفة بن زايد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام ضم الخدمة في قانون معاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000، بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

ويُمكّن القانون المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة عن عملهم لدى منشآت ومؤسسات القطاع الخاص العاملة خارج إمارة أبوظبي، وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على حصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.

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