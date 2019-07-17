قرقاش: بيان الدول الست حول ليبيا مهم لصالح السلام والاستقرار

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس موقف مهم لصالح السلام والاستقرار.

وكتب في تغريدة نشرها على موقع تويتر اليوم: "بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار".

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وأصدرت بريطانيا وأميركا وإيطاليا وفرنسا والإمارات ومصر بياناً مشتركاً أكّدت من خلاله القلق العميق حيال استمرار القتال في طرابلس والأوضاع الأمنية في البلاد عموماً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المجموعة دعت من خلال البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية، إلى خفض التصعيد فوراً ووقف القتال الدائر وحثّت على العودة مباشرة إلى العملية السياسية بموجب تكليف الأمم المتحدة.

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كما أشارت إلى القلق العميق بشأن المحاولات المستمرة من قبل الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، داعية جميع أطراف الصراع في طرابلس للنأي بأنفسهم عن هؤلاء الإرهابيين والأفراد الذين حظرتهم لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، مجدّدةً الالتزام بمحاسبة المسؤولين عن حالة عدم الاستقرار في البلاد.

وأكّدت دعمها التام لقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسّان سلامة، لجهود تحقيق الاستقرار في أنحاء ليبيا كافة.

وذكّرت بضرورة تنشيط جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة الهادفة إلى تشجيع تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين، والإعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تحظى بالمصداقية، وتمكين التوزيع العادل للموارد، وإحراز تقدم في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وغيره من المؤسسات الليبية السيادية.