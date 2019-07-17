أسكوت للفنادق تعيّن مديراً عاماً جديداً لفندق أسكوت رافال العليا الرياض

أعلنت إدارة أسكوت العالمية للفنادق،عن تعيين بارتلوميج مارت مديرًا عامًا لفندق أسكوت رافال العليا الرياض، وهو يعتبر من الأسماء اللامعة في عالم الضيافة، ولديه خبرةً كبيرةً في فنادق دولية بارزة غالبيتها في الشرق الأوسط، وهو حائز على شهادة ماجستير في القانون المالي الأوروبي، ولعب دوراً بارزاً في تطوير العديد من العلامات الفندقية العالمية في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومنطقة الخليج.

هذا ويتميز فندق أسكوت رافال العليا الرياض الذي تم افتتاحه في عام 2017، بموقعه إلى جوار مركز الملك عبدالله المالي القريب من المطار، ويضم الفندق ذو الخمسة نجوم شققاً فندقيةً من فئة الاستوديو، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، ويضم الفندق طابقًا مخصصًا للأنشطة الترفيهية النسائية مع حوضٍ خارجي للسباحة وردهة في الهواء الطلق ونادٍ رياضيٍ، وردهة داخلية ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنتج صحي، ويمتلك الفندق موقعاً قريباً من المتاجر والمقاهي.

وحول التعيين الجديد، صرّح فنسنت ميكوليس، مدير عام "أسكوت" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن نعتبر السعودية ضمن خطة توسعنا الاستراتيجية، ولدينا اليوم خمسة فنادق عاملة في المملكة، إلى جانب فندقٍ جديد سيتم افتتاحه في شهر أغسطس من العام الجاري، وسوف نفتتح خلال العامين المقبلين خمس منشآت إضافية موزّعة ما بين الخبر والرياض، وجدّة وأبها".

وأضاف " يسعدنا انضمام بارتلوميج مارت ضمن الفريق العمل لدينا، وهو لديه خبرة كبيرة في عالم الضيافة ، ولديه سمعةً طيبةً في تحقيق رضا الضيوف، ويتميز بقدرته في التركيز على أدقّ التفاصيل، ونحن على ثقة بأنه سوف يساعد في تنفيذ خطط توسعنا الطموحة في السعودية".

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وتعليقاً على تسلمه المنصب الجديد، قال بارتلوميج مارت، مدير عام فندق أسكوت رافال العليا الرياض: "تغمرني السعادة بالانضمام إلى مجموعة أسكوت في السعودية، وتولي إدارة فندق أسكوت رافال العليا الرياض، وأنا أتطلّع لتعزيز سمعة الفندق كواحد من أهم فنادق الشقق الفندقية في العاصمة السعودية".

الجدير ذكره أن مارت بدأ مسيرته المهنية في عالم الضيافة في العام 2003 في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن قسم إدارة المأكولات والمشروبات في شركة ماريوت، وبنى لنفسه سجلاً حافلاً بالنجاحات، حيث تمت ترقيته من منصب مدير العناية المنزلية إلى مدير الخدمات وبعدها إلى مدير العمليات، وفي عام 2014 فاز بجائزة الأفكار الرائدة "إيدج أوورد" ضمن مجموعة جوائز ماريوت العالمية للتميّز في قطاع الغرف والمنتجات الفندقية من أصل حوالي 4000 فندق من حول العالم، وقبل انتقاله إلى الرياض شغل مارت منصب مدير فندق سويس-بل هوتيل في البحرين.