تراند اليوم : اخر اخبار سبب هروب الاميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي

كشف حساب "بدون ظل" على تويتر، الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي، عن ما أسماها تسريبات مشينة يقوم بها جهاز الأمن ضد حاكم دبي محمد بن راشد.

وقال في تغريدةٍ له بتويتر إن “التسريبات المشينة التي تخرج ضد محمد بن راشد مرة بتحرشه بابنته جليلة، ومرة بابنته الشيخة شمسة، وخيانة الأميرة هيا مع اجنبي، جميعها خارجه من جهاز الأمن الإماراتي”.

وأضاف في تغريدة أُخرى إلى أنّ هناك خلافات لا ينكرها احد بين محمد بن راشد وزوجته الأميرة هيا، وأن القضاء البريطاني سيأخذ مجراه القانوني، لافتاً إلى أنّ التسريبات تخرج من جهاز الأمن الإماراتي بهدف ارغام “بن راشد” على عدة تنازلات ومن اهمها الخروج بتصريح سياسي ضد ايران، وهذا الامر يتعارض مع سياسة دبي.وفق “بدون ظل”

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وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قبل ايام أن الأميرة هيا هربت من الإمارات بعد أن أصبح زوجها حاكم دبي محمد بن راشد “يشعر بالقلق من أنها كانت على علاقة وثيقة للغاية بحارس شخصي بريطاني.

ووفقاً لـ”ديلي ميل” فإنّ أصدقاء للأميرة قالوا إنها فرت من القصر “خوفًا على حياتها” بعد أن أصبح “بن راشد” يشك في قربها من حارس شخصي سابق في الجيش البريطاني كان يحمي العائلة.

الأميرة هيا بنت الحسين 45 عامًا، هي موضوع دعوى قضائية غير مسبوقة رفعها محمد بن راشد، في قسم الأسرة بالمحكمة العليا.