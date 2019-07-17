مشاركة اماراتية متميزة في المنتدى العربي الأول للسياحة والتراث 2019



فاصلة / عمان

كتب : نبيل الكثيري

بمشاركة مجموعة من المؤسسات الاعلامية والسياحية والفندقية تستضيف سلطنة عمان الشقيقة المنتدى العربي الأول للسياحة والتراث 2019 والذي ينظمه المركز العربي للإعلام السياحي بسلطنة عمان تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة محافظ ظفار خلال الفترة من 21-25 يوليو الجاري .

وقال الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز : يحرص المركز في السلطنة دائما على اقامة فعالية عالمية سنوية في السلطنة تعمل على التقاء اصحاب الخبرة في المجالات الاعلامية والسياحية والتراثية للترويج عن السلطنة وتنشيط دور الاعلام السياحي في ابراز ما تزخر به السلطنة من مقومات وتسليط الضوء عليها .

وقد تقرر أن يقام في مدينة صلالة تزامنا مع اختيارها عاصمة للمصايف العربية وسيتم على هامش المنتدى تكريم معالي الشيخة مي بنت محمد بن ابراهيم ال خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بجائزة شخصية التراث العربي وسط حضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة من داخل السلطنة وخارجها .

ويستضيف المنتدى اكثر من 55 شخصية اعلامية وسياحية وتراثية مؤثرة من مختلف ارجاء الوطن العربي .

ومن جانبه أشاد الاعلامي حسين علي المناعي رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي رئيس مركز الإمارات للإعلام السياحي برعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة محافظ ظفار للمنتدى العربي الأول للسياحة والتراث 2019 والذي ينظمه المركز العربي للإعلام السياحي بسلطنة عمان ومرحبا بالوفود المشاركة .

مي شخصية العام

واضاف المناعي : منح المركز العربي للإعلام السياحي جائزة شخصية التراث العربي معالي الشيخة مي بنت محمد ال خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار تقديرًا لدورها الكبير في تعزيز العلاقة التكاملية بين قطاعي الثقافة والسياحة وتأسيسها بنى تحتية للثقافة من أجل التنمية المستدامة، ولحضورها الدولي الذي يسهم في تعزيز الدور الثقافي البحريني على خارطة الثقافة الدولية، ولدورها البارز في حماية وإبراز التراث الثقافي والإنساني واستثماره كعنصر جذب سياحي يعكس الهوية الوطنية في كل بلد عربي.

وتعد الشيخة مي ال خليفة من الشخصيات العربية والعالمية المرموقة فقد حصلت على الماجستير في التاريخ السياسي من جامعة شيلفد في انكلترا ولها سبعة مؤلفات في مجال التاريخ هي: “مع شيخ الأدب في البحرين”، “الأسطورة والتاريخ الموازي”، “سبزآباد ورجال الدولة البهية”، “من سواد الكوفة إلى البحرين”، “100 عام على التعليم النظامي في البحرين”،” تشارلز بلجريف: السيرة والمذكرات”، “عبدالله بن أحمد محارب لم يهدأ”، تولت الشيخة مي منصبها الحكومي الاول كوكيلة لوزارة الإعلام في عام 2002 وهنا شهد العالم إدراج قلعة البحرين ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي وذلك قبل ان تصبح أول وزيرة للإعلام والثقافة في الخليج ، وتدير الشيخة مي وتشرف على مجموعة من المراكز الثقافية ومجموعة متنوعة من البيوت الفنية، مثل بيت الشعر وبيت التراث الصحافي ومركز البحوث بمدينة المحرق وبيت فن الصوت وبيت الكورار لفن التطريز الذي تمارسه المرأة البحرينية.

ودشنت الشيخة مي مشروع مكتبة الاطفال اقرأ ومهرجان الربيع الثقافي الذي ساهم في اختيارها من قبل مجلة فوربس عربي ضمن اقوى ٥٠ شخصية عربية.

وحصدت الشيخة مي جوائز عديدة منها جائزة المرأة العربية المتميزة في مجال القيادة الإدارية من مركز دراسات المرأة في باريس ووسام الفارس للفنون والآداب الذي منحته إياها الجمهورية الفرنسية.

وهنا في مدينة صلالة نحتفي اليوم بجهودها الكبيرة في الحفاظ على التراث البحريني والعربي وتتويجها بلقب شخصية التراث العربي لعام ألفين وتسعة عشر .

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سياحة المؤتمرات

وقال الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي بسلطنة عمان: صناعة السياحة تعد الان قاطرة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية والحفاظ على التراث الثقافي وحماية الكوكب الذي نعيش عليه وبناء الجسور بين الثقافات وتعزيز قيم التفاهم والتسامح والسلام بين الشعوب .

وأشار الى انه يسعى المنتدى العربي الأول للسياحة والتراث 2019 لتحقيق تبادل الخبرات بين العاملين في القطاعات المختلفة من اعلام وسياحة وتراث وإعطاء فرصة للعاملين في الشركات المتوسطة والصغيرة لابرازها في مثل هذه المحافل .

كما يسعى المنتدى الى ابراز المقومات التراثية التي تزخر بها السلطنة ، وهو فرصة لالتقاء أصحاب القرار في القطاعين الإعلامي والسياحي ولابراز السلطنة إعلاميا عبر منصات الاعلام العربية والعالمية وفرصة لاستقطاب اهم الفعاليات العربية لتنفيذها في السلطنة لترويج سياحة الفعاليات والمؤتمرات .

برنامج حافل

ويضم المنتدى برنامج حافل يبدأ بيوم الأحد 21 يوليو باستقبال الوفود المشاركة ليتم حفل افتتاح المنتدى صباح يوم الأثنين 22 يوليو الذي يتضمن كلمات للدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز العربي للاعلام السياحي بسلطنة عمان وكلمة رئيسية للدكتور طالب الرفاعي رئيس مجلس أمناء المركز العربي للاعلام السياحي بسلطنة عمان وعرض مرئي عن سلطنة عمان وكلمة لسعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وقصيدة للشاعر حمود بن وهقه اليحيائية وكلمة للأميرة دانا فراس سفيرة منظمة اليونسكو للنوايا الحسنة وعرض مرئي عن شخصية التراث العربي لعام 2019 ثم كلمة الشخصية وتكريم معاليها ورعاة المنتدى.

تعقد بعدها أولى جلسات المنتدى بعنوان " الاستثمار السياحي وتحقيق الاستهدافات الوطنية – مشروعات المستقبل كنموذج عالمي " وتديرها الإعلامية امل بنت محمد الجهورية وتستعرض الجلسة ثلاث أوراق عمل ، الأولى بعنوان " محفزات الاستثمار وتأثيرها على زيادة النفقات " ويقدمها الفاضل مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة العمانية ، الورقة الثانية بعنوان " نموذج لمشروعات المستقبل السياحي للمنطقة العربية " ويقدمها الفاضل خليل حسن مدير العلاقات الحكومية في شركة نيرفانا للسفر والسياحة ، الورقة الثالثة بعنوان " تطوير المنتج السياحي الثقافي والتراثي في محافظة ظفار ، وتشكيل برامج سياحية والتسويق والترويج لها في الأسواق السياحية المختلفة " ويقدمها المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة ظفار.

فيما تعقد الجلسة المسائية الحوارية للمنتدى ليوم الأثنين بعنوان " كيفية الترويج عن السوق العماني " ويديرها الإعلامي خالد خليل ويشارك فيها كلا من أصحاب السعادة : مرهون بن سعيد العامري مدير عام السياحة بمحافظة ظفار – سالم بن عوض النجار مدير عام الاعلام بمحافظة ظفار – احمد بن سالم الحجري مدير عام التراث بمحافظة ظفار – احمد بن عبدالله الغساني مدير عام الاعلام بمحافظة ظفار – الكابتن محمد بن احمد الرئيس التنفيذي لطيران السلام .

ويتضمن برنامج اليوم الأول جولة وأمسية فنية في منتزه البليد بمشاركة فرقة فلكور شعبية والجمعية العمانية لهواة العود .

وتقام يوم الثلاثاء 23 يوليو ثلاث ورش تخصصية الأولى للمركز العربي للاعلام السياحي وسيقدمها الدكتور أنور بن محمد الرواس ، والورشة الثانية لمنظمة اليونيسكو وسيقدمها الدكتور علي رحال الخبير بالمكتب الإقليمي لليونيسكو بالشارقة ، والورشة الثالثة لمنظمة السياحة العالمية وسيقدمها الدكتور سعيد البطوطي أستاذ الاقتصاد الكلي بجامعة فرانكفورت الألمانية .

وتحت عنوان " العلاقة التشابكية التكاملية بين التراث ودور الاعلام في الترويج وزيادة الوعي السياحي للسكان المحليين " تعقد الجلسة الختامية " حلقة حوارية " للمنتدى وسيديرها الفاضل هيثم بن مطر وسيشارك بها كلا من : الدكتور أنور بن محمد الرواس والدكتور علي رحال والدكتور سعيد البطوطي ومنى بنت ناصر المعمري مديرة الصحافة والاعلان بالشركة العمانية للاتصالات " عمانتل " وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي والفاضل احمد بن مسلم كشوب مدير عام الشؤون التجارية في شركة صلالة للمثانول .

وتحت رعاية معالي وزير الاعلام العماني يعقد حفل الختام متضمنا عرض التوصيات من الدكتور سعيد البطوطي وتكريم المشاركين ، تعقبه جولة سياحية في مناطق ظفار وزيارة لمهرجان صلالة.