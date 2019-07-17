--السادات رحلة الصعود من ميت ابو الكوم إلى المنصة ...جديد المفكر سامى الزقم.



فاصلة / القاهرة

كتب : حمدي الخطيب



عن الرئيس السادات قدم المفكر (سامى الزقم ) كتاب جديد للمكتبة العربية حمل عنوان**السادات رحلة الصعود من ميت ابو الكوم إلى المنصة**. يناقش الكتاب فى خمس فصول تحتوى على ٣٥٠ صفحة من الحجم المتوسط رحلة صعود الرئيس السادات من قريته ميت ابو الكوم الى حادث اغتياله بين رجاله فى ٦ اكتوبر ٨١ يوم عرسه.ومن اللافت للنظر :اهداء الكتاب الى ميت ابو الكوم القرية التى احبها السادات طفلا وشابا ورئيسا.وخصص الكاتب فصلا بعنوان" لمحة الى السادات" تناول جديدا عنه.و لم ينس الكاتب تكريمه ميتا فى مصر وامريكا.و احتوى الكتاب على عدد من الوثائق الهامة. وحرص الكاتب على استعراض آراء مؤيدى الرئيس السادات ومعارضيه والمحايدين، كما طرح رأيه فى كل المواقف والاحداث بعقلانية وموضوعية فى محاولة منه لازالةاى غموض او تأكيد حقيقة .

يرى مؤيدو سياسات السادات أنه الرئيس العربي الأكثر جرأة وواقعية في التعامل مع قضايا المنطقة، وأنه إنتشل مصر من براثن الدولة البوليسية ومراكز القوى ، ودفع بالإقتصاد نحو التنمية .

بينما يرى معارضوه أنه قوض المشروع القومي العربي ، وحيد الدور الإقليمي المصري في المنطقة ، وقضي على مشروع النهضة الاقتصادية ، ودمر قيم المجتمع المصري بالإنفتاح والهجرة ، وأطلق العنان للتيارات المتشددة ، وساهم في صناعة التطرف والجهاد في أفغانستان .

أما المحايدون فيكفيه أنه أقام تعدديه سياسية ، وأدار بإحتراف الصراع العربي الإسرائيلي ، وحقق الانفتاح على العالم ، وكان مرناً في الشكل وصلباً فى المضمون .

الجدير بالذكر :مكتبة جزيرة الورد بدعوة سيادتكم لحضور حفل توقيع واحد من اهم واحدث اصداراتها وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ٢٢ يوليو ٢٠١٩ الساعة السابعة مساء بإتيليه القاهرة وعنوانه : ٢ شارع كريم الدولة المتفرع من شارع محمود بسيونى - ميدان طلعت حرب امام حزب التجمع . يقيم الاحتفالية مجموعة من الكتاب والصحفيين واساتذة الجامعات والقادة العسكريين والدبلوماسيين والقضاء والمفكريين من مختلف التوجهات وممثلى الاحزاب والاعلاميين من التليفزيون والاذاعة .