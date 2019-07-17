كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطعم للمشاهير بـ”نيويورك” يفتتح فرعاً في “دبي”
من المقرر أن يفتتح في دبي قريباً فرع لأحد أكثر المطاعم شعبية في نيويورك.
ويفتخر مطعم Indochine الفيتنامي باشتراكه في الدائرة الداخلية الحصرية للمشهد الاجتماعي في نيويورك لأكثر من ثلاثة عقود، وفتح أبوابه في عام 1984.
والآن يوشك المطعم المخضرم على الدخول في فصل جديد، وافتتاح أول موقع خارجي له خارج نيويورك في مركز دبي المالي العالمي.
وعلى مر السنين، كانت النجوم، بما في ذلك ديان فون فورستنبرغ، وجوليان مور، وكالفن كلاين، وناعومي كامبل، وموبي، وآنا وينتور، ومايك جاغر، وآندي وارهول، من رواد المطعم.
وبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل حول المطعم الجديد في دبي، إلا أن خليل دهمش من مجموعة VKD Hospitality أبلغ Vogue Arabia يعتقد أن وصوله سيعني “خطوة جديدة في تطور مشهد الطعام في دبي”.
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي، يمكن توقع ذلك في الأشهر القليلة المقبلة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
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R: @tmagazine ”At #Indochine, which turns 35 this year, the pineapple-infused martinis and aura of celebrity remain much the same three decades after its heyday. In the 1980s, everyone came — everyone: Madonna, Warhol, Basquiat, Schnabel, Mick and Bowie, all the supermodels, and Fran Leibowitz, of course, who has said that she never shares her dumplings. “I have never stopped going to Indochine,” says the writer Salman Rushdie, who recalls the “amazingly delicious food” and “improbably stylish guests” of his first visit. Go inside the restaurant that has helped New Yorkers feel famous since 1984 at the link in our bio. Pictured: #AndyWarhol, Jacqueline Schnabel, #JeanMichelBasquiat, Julian Schnabel and @kennyscharf at the opening of @Indochinenyc, 1984. © Roxanne Lowit.” . #indochinenyc | #tmagazine | #nytimesmagazine | #basquiat | #madonna | #julianschnabel | #mickjagger | #davidbowie | #salmanrushdie | #naomicampbell | #katemoss | #celebrity | #art | @roxannelowit | #roxannelowit
A post shared by Indochine NYC (@indochinenyc) on Jan 26, 2019 at 9:39am PST
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