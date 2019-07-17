كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دو تطلق أول راوتر 5G في الإمارات

أصبحت سرعات التصفح البطيئة شيئًا من الماضي، وفقًا لمشغل الاتصالات Du بعد إطلاق أول جهاز راوتر WiFi 5G في الإمارات.

قالت شركة الإتصالات المتكاملة (EITC)، الشركة الأم لـ “دو” في بيان لها إن الجهاز اللاسلكي 5G الطرفي من “زد تي إي” متاح للعملاء بتكلفة تبدأ من 210 دراهم شهريًا.

وسيسمح جهاز التوجيه ZTE 5G للعملاء بالاستمتاع بوصول 5G للتوصيل والتشغيل في جميع المناطق التي تدعم 5G في الإمارات.

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وقالت دو إن مواقع الجيل الخامس الخاصة بها ستنمو طوال عام 2019، وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية في EITC: “أصبح المستهلكون يدركون بشكل متزايد الفوائد غير المحدودة والإمكانات الهائلة لشبكات 5G. وهذا يفتح أبوابًا جديدة لهم من خلال فتح عدد كبير من الفرص لتمكين احتياجات نمط حياتهم”.

وأضاف: “يتطلع الأفراد والشركات والهيئات الحكومية إلى الجيل الخامس لتسهيل التحول الرقمي. ونظرًا لاستمرار نمو الأجهزة الثابتة المزودة بتقنية 5G، جنبًا إلى جنب مع حزم Data SIM المتاحة أيضًا، فإننا نتطلع إلى تأمين مستقبلات للمستهلكين للاتصال، سواء أثناء التنقل أو في المنزل”.

ويمكّن جهاز التوجيه ZTE 5G العملاء من الاستمتاع بشبكة Du 5G من خلال تثبيت بطاقة SIM 5G أو شريحة بيانات سعة 50 جيجابايت في جهاز التوجيه مقابل 279 درهم شهريًا. وهذا يفتح سرعات 5G WiFi للمستخدمين المتصلين بالموجه، بغض النظر عن سرعة الشبكة التي تعمل بها أجهزتهم حاليًا، بحسب أريبيان بيزنس.