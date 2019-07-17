الامارات | نصائح مهمة لجميع الطلاب خلال فترة إجازة الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لجميع الطلاب خلال فترة إجازة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بداية إجازة الصيف، هناك الكثير من الطرق المثمرة لقضاء العطلة التي يمكن أن تكون مفيدة لأغراض التعليم والمستقبل. اليكم بعض النصائح التي يشاركها أساتذة جامعة ولونغونغ دبي، للطلاب للاستفادة القصوى من أشهر الاجازة.

1.التسجيل في البرامج والدورات التدريبة القصيرة:

ليس هناك وقت أفضل من الإجازة الصيفية لتطوير المعرفة والالتحاق بدورات تدريبة. ومع ذلك، فإن أخذ الإجازة لتعلم لغة جديدة أو متابعة هواية.

كما يمكن للطلاب المتخرجين من المدرسة الثانوية الاستفادة من هذا الوقت للتقدم لامتحان (IELTS) قبل الالتحاق بالجامعة. تقدم جامعة ولونغونغ دبي حزمة الـ (IELTS) لطلاب المدارس المتقدمين للجامعات. يشمل ذلك دورة إعداد لمدة أسبوعين مع الامتحان. كما يمكن للطلاب الالتحاق ببرنامج مكثف لتعلم اللغة الإنجليزية لمساعدتهم على بناء مهاراتهم اللغوية للتطبيقات الجامعية.

Advertisements

وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى اعتمادات إضافية للطلبات الجامعية، تقدم جامعة ولونغونغ دبي، برنامج دراسات تأسيسية تساعد الطلاب على رفع مستوى مؤهلاتهم. ويمكن للطلاب الذين يأخذون دورات صيفية في الجامعة أيضا المشاركة في الأنشطة خارج المناهج الدراسية مثل المهرجان الصيفي، فعاليات النادي الطلابي.

1.تعلم اللغة العربية خلال فصل الصيف:

مع ارتفاع درجات الحرارة في الخارج، تعلم لغة جديدة هو الحل الأمثل للبقاء مشغول في الداخل. يمكن لأولئك الذين يتطلعون إلى الانغماس في ثقافة الشرق الأوسط استكشاف وتعلم اللغة العربية.

للذين يبحثون عن تطوير مهاراتهم في اللغة العربية يمكنهم التسجيل في دورة "يلا" لتعلم اللغة العربية بجامعة ولونغونغ دبي، حيث تدرس من قبل هيئة تدريس دولية حائزة على جوائز عديدة. كما تتيح الدورة للطلاب تطبيق المهارات التي تم امتسابها حديثاً في اللغة العربية من خلال الأنشطة خارج الفصول الدراسية. وتنقسم الدورة إلى فترتين تبدأ من 28 يوليو حتى 29 أغسطس مع استراحة للعيد (١٠ أيام استراحة بين الفترتين). يمكن للطلاب اختيار الفصول الصباحية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا أو فترة ما بعد الظهر بين الساعة 1:30 ظهرًا حتى الساعة 3:30 عصرًا.



1.تحديث سيرتك الذاتية وتقديم طلب للحصول فرصة تدريبية:

العمل على تحديث سيرتك الذاتية والحصول على التدريب يمكن ان يكون مفيد للطلاب من اجل بدايتهم المهنية. هذا يساعدهم لاكتساب الخبرة وتحقيق فهم أفضل للمسار الذي يتبعونه. في جامعة ولونغونغ دبي، المستشارين الوظيفيين متاحين لمساعدة الطلاب لكتابة السيرة الذاتية، وعمل مقابلات تدريبية، وعقد ورش عمل على (LinkedIn) للتوجيه وإيجاد فرص مناسبة. وقد عرضت الجامعة على طلابها ما يقرب من 150 فرصة للتدريب من خلال بوابة على الانترنت في الأشهر الثلاثة الماضية.

وصرح مدير الخدمات الطلابية فرانكي بارتيو " تعد إجازة الصيف فرصة جيدة للاستفادة خلالها ولبداية مسيرتيك المهنية. الوقت المناسب من اجل التقديم للتدريب يجب ان يكون قبل الصيف لأجل خبراء التوظيف الوقت اللازم لمراجعة السير الذاتية واجراء المقابلات".

1.رد الجميل للمجتمع:

العطلة الصيفية الطريقة المناسبة للحاق بالأصدقاء والزملاء من خلال التخطيط للأنشطة كمجموعة. الطريقة الأفضل لقضاء الوقت مع بعض ورد الجميل للآخرين من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية مثل قيادة عمليات التنظيف وأسبوع العمل الطوعي. دبي للرعاية هو واحد من العديد من المشاريع التي تستضيف مخيما تعليميا كل صيف، حيث يحصل المتطوعون على فرصة لمساعدة الأسر التي تحتاج إلى مساعدة. وقد التزم ستة طلاب من الجامعة بالمساهمة بوقتهم في هذه القضية، وسوف يتطوعون في المخيم الصيفي لمحو الأمية الذي تنظمه دبي للرعاية.