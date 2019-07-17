شرطة أبوظبي تدشن شبكة الاتصالات "أثير"

دشن معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي شبكة اتصالات LTE "أثير" الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة يرافقه سعادة العميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة والعميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات.

‎واطلع معاليه على المشاريع التوسعية للشبكة ونطاق عملها واستمع إلى شرح عن أهدافها ودورها في الارتقاء بخدمات الشرطة الرقمية.

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كما زار معاليه غرفة العمليات الخاصة بالشبكة الشرطية واستمع لشرح حول كيفيه مراقبة شبكة أثير الخاصة بالقيادة ومتابعة أدائها بشكل مستمر واستمع لدور الغرفة في ‎الدعم لمستخدميها على مدار الساعة لتوفير الخدمات بسهولة ويسر.

‎وتركز خدمات الشبكة على توفير الخدمات الرقمية للعمل الميداني الشرطي ‎ .

‎وقال العميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات إن المركز حقق العديد من الإنجازات ضمن جهوده في الارتقاء بمنظومة تطوير العمل الشرطي والأمني.

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