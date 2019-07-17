الإمارات تشارك في برنامج دولي للشباب بنيوزيلندا

ويلنجتون (وام) استقبل معالي تريفورد مالارد رئيس البرلمان النيوزيلندي ريان عبدالله لوتاه ممثل شباب الإمارات المشارك في برنامج نيوزيلندا والأمم المتحدة للشباب، وذلك بمبنى البرلمان في العاصمة ويلنجتون.

وتأتي مشاركة لوتاه في هذا البرنامج الدولي - الذي يستمر يومين - ضمن جهود وحرص الإمارات لتمكين شبابها وتأهيلهم لحمل المسؤولية وتفعيل دورهم عالمياً في إبراز مكانة وتقدم الدولة في مجالات أنشطة الشباب والتعريف بقيم الإمارات الأصيلة في مجالات التسامح والتعايش واحترام تنوع الثقافات إلى جانب مد جسور التواصل المعرفي وتبادل الخبرات بين الشباب الإماراتي ونظرائهم في نيوزيلندا. وتم اختيار جميع الممثلين من قبل فريق عمل البرلمان النيوزيلندي بعد وصول مئات الطلبات اعتماداً على السير الذاتية للمتقدمين ومدى فعاليتهم في مجتمعاتهم واهتمامهم بالقضايا العالمية، حيث حصل ريان لوتاه على القبول لتمثيل دولة الإمارات نظراً للبرامج التي انخرط بها.

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