قرقاش: الإمارات مصنع المستقبل وحضورها مؤثر

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة لمعاليه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإمارات محط الأنظار؛ لأنها دولة ناجحة سباقة ومجتمع متنوع حيّ، هي محط الأنظار لأنها مركز الخبر ومصنع المستقبل، هي محط الأنظار لأن حضورها مؤثر وتوجهها سديد واقتصادها متفوق، حقائق تجعلنا في قلب المنطقة بكل ما يحمله ذلك من إيجابيات وسلبيات».

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