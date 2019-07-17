«تنفيذي الشارقة» يعتمد دليل الإمارة الصناعي

الشارقة ( الاتحاد)

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على سياسات المناطق الحرة واعتمد دليل الشارقة الصناعي ومقترحات تطويرية للمطار إلى جانب عدد من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة واتخذ حيالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية الشارقة. وذلك خلال ترؤس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس بمكتب سمو الحاكم.

وعرض الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، رد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسة المناطق الحرة، موضحاً أن المناطق الحرة في الإمارة حريصة على تعزيز التنافسية من خلال تطبيق التسهيلات والحوافز وتقديم خدمات مميزة بما يخدم هذا القطاع المهم، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع من خلال رعاية الفعاليات الرياضية والاجتماعية والصحية والتعليمية ضمن منظومة شاملة تخدم المجتمع في كافة الجوانب.

كما عرض الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، رد الدائرة على توصيات المجلس الاستشاري لحكومة الشارقة بشأن سياسة دائرة الطيران المدني، مشيراً إلى أن الدائرة حريصة على تطوير قطاع النقل الجوي وجميع أنشطة الطيران في إمارة الشارقة ومواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع المهم من مختلف الجوانب.

واعتمد المجلس عدداً من المقترحات التطويرية لمطار الشارقة الدولي حيث استعرض علي بن سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أهمية المقترحات.

واعتمد المجلس دليل الشارقة الصناعي الذي من شأنه الإسهام في إيصال المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية الجديدة والقائمة للمستثمر ولممارسة أنشطة القطاع الصناعي بكل سهولة ويسر من خلال بوابة إلكترونية واحدة.