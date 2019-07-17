سفير الدولة يلتقي وزير العدل في دولة الكويت

الكويت (وام) استقبل المستشار د. فهد محمد محسن العفاسي، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكويت في مكتبه بالهيئة العامة لشؤون القصر، صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى دولة الكويت الشقيقة، وجرى خلال اللقاء، بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

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