«استشاري الأطفال» يعقد جلسته الثالثة

أبوظبي (وام) عقد المجلس الاستشاري للأطفال، أمس، جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي من الفصل التشريعي الأول بمقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بحضور الريم عبدالله الفلاسي أمينة عام المجلس وبرئاسة الطالبة سلامة الطنيجي رئيسة المجلس، وبحضور جميع أعضائه.

وجاءت هذه الجلسة في إطار المعسكر الصيفي الأول الذي ينفذه المجلس الاستشاري للأطفال منذ يوم 13 يوليو ولمدة سبعة أيام.

وأطلعت الريم الفلاسي أعضاء المجلس على أهداف جائزة الأمومة والطفولة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت إن الجائزة أولت اهتماماً كبيراً بمتطلبات الرعاية للأمهات والأطفال من أصحاب الهمم، وتشجيع الأطفال وتحفيزهم على التميز والاندماج في الأنشطة التشاركية. وأوضحت أن سمو «أم الإمارات» اعتبرت جميع الأطفال فائزين بهذه الجائزة؛ لأنهم مشاركون في تقدم الوطن ورفعته.

ثم قامت الأمينة العامة للمجلس بمنح وسام جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لكل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال حتى يكونوا سفراء لهذه الجائزة.

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