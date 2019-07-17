محمد الشرقي يطلع على خطط «الفجيرة للموارد الطبيعية» للتحول الرقمي

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ضرورة مواصلة العمل في مشاريع التحول الرقمي الشامل على صعيد تقديم الخدمات الحكومية بالشكل الذي يجسد رؤية قيادتنا الحكيمة في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات التي تسهم في تحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم، وذلك وفق أحدث الابتكارات والتطبيقات، مشدداً على ضرورة أن تلحظ عملية التحول الرقمي المنشودة الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في إمارة الفجيرة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس علي قاسم، المدير العام للمؤسسة، حيث اطلع سموه على نتائج الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الرقمي وتحليل البيانات، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية المنجزة في هذا المجال للخدمات المقدمة لإسعاد المتعاملين.

وتعرّف سموه من وفد المؤسسة على أحدث المشاريع الذكية والمبتكرة التي شملت برنامج إدارة وتخطيط موارد المؤسسة (ERp) ومشاريع غرفة العمليات والاتصال والربط الإلكتروني للمركبات في الإمارة واستخدام الطائرات من دون طيار (درون) في عمليات المراقبة والتفتيش البيئي.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بجهود العاملين في مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لإنجاز مشروع التحول الرقمي والذي يهدف إلى الارتقاء بالأداء والابتكار في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، مشيداً سموه بقدرة الكوادر الوطنية المؤهلة على تطوير جميع الخدمات الحكومية المسندة إليهم إلى مستوى يمكن التعامل معه بكل سهولة ويسر.

وشدد سمو ولي العهد على ضرورة الحرص والاهتمام بالبيئة، وتحقيق الاستدامة في جميع المشاريع، لما لها من دور كبير في المحافظة على الموارد الطبيعية.

وتقدم المهندس محمد سيف الأفخم بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الكبير للمؤسسة ورعايته الكريمة لبرامجها، وفي مقدمتها مشروع التحول الرقمي.

حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد.