سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس «السعادة والإيجابية»

أبوظبي (الاتحاد) ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، الاجتماع الثاني لمجلس السعادة والإيجابية لوزارة الداخلية لعام 2019 الذي عقد في مقر الوزارة.

واطلع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والحضور على بعض العروض المقدمة من القيادات الشرطية بالدولة، وعدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وإنجازات برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة في نطاق عمل الوزارة.

كما اطلع سموه والحضور، على تقرير حول نتائج مؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجاري، وحضر الاجتماع الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

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