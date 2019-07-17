«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع «النواب اليمني»

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي أمس الأول معالي سلطان البركاني رئيس مجلس النواب في الجمهورية اليمنية الشقيقة، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والتي تشهد نمواً في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء، بحث آليات تفعيل التعاون البرلماني بين الجانبين على صعيد تبادل الخبرات والزيارات وتطوير التنسيق حيال آخر التطورات التي يجري طرحها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، فضلاً عن تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما التدخلات الإيرانية في اليمن وعدد من دول المنطقة من خلال إثارة الفتنة الطائفية ودعم الميليشيات المسلحة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن الجهود الثنائية الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف.

وخلال جلسة المباحثات وقعت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي ومعالي سلطان البركاني مذكرة تفاهم وتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب اليمني بما يمكن المؤسسات البرلمانية من مواكبة علاقات الشراكة المتنامية بين البلدين في إطار المصالح المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية الشقيقة وبما يحقق ما تشهده العلاقات الثنائية من استشراف للمستقبل في العمل المؤسسي الحكومي والبرلماني.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين المجلسين بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتأطير التعاون البرلماني من خلال التواصل وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا البرلمانية والاستفادة من الخبرات وعقد لقاءات برلمانية ثنائية بهدف التنسيق البرلماني خلال المشاركة في المحافل والاتحادات البرلمانية الدولية.

بدوره ثمن معالي سلطان البركاني الدور المشرف والكبير لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعمهم اليمن واليمنيين، مؤكداً الدور المهم لدولة الإمارات في القضية اليمنية فهو من الأدوار التي سيخلدها التاريخ.

وأشار معاليه إلى أهمية استمرار دعم اليمن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، حتى يتحرر من براثن الميليشيا الحوثية، مؤكداً أن دولة الإمارات تعمل في مختلف المجالات في اليمن، خاصة الجهود التنموية.

حضر اللقاء كل من: عزة بن سليمان وجاسم النقبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، وجاسم الزعابي الأمين العام المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأمل الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.