اتفاقية تعاون «مخبري» بين «مبادلة» و«الشرقية المتحدة»

أبوظبي(الاتحاد) أعلن المختبر الوطني المرجعي التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة أمس، عن توقيعه اتفاقية شراكة مع المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، في أبوظبي، يصبح بموجبها المختبر المرجعي الوطني المزود الحصري والوحيد لخدمات الفحوص المخبرية المرجعية للمرضى الذين يتلقون العلاج في جميع المرافق والمنشآت الصحية التابعة للمجموعة بجميع أنحاء دولة الإمارات بما في ذلك المستشفى الرائد «دانة الإمارات للنساء والأطفال»، وشبكة «هيلث بلاس» التخصصية ومراكز «هيلث بلاس للإخصاب» ومستشفى «مورفيلدز للعيون في أبوظبي».

وتساهم الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في تمكين المرضى من الاستفادة من الخدمات والحلول اللوجستية المتخصصة عالمياً، فضلاً عن قائمة شاملة من الفحوص المخبرية التي تضم أكثر من 4700 فحص، وتُعد واحدة من أكبر قوائم الفحوص الطبية المرجعية على مستوى العالم بفضل الشراكة التي أبرمها المختبر المرجعي الوطني مع شركة المختبرات الأميركية القابضة «لاب كورب»، الرائدة عالمياً في مجال الفحوص التشخيصية.

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس«مبادلة للرعاية الصحية»: «تمكنت مبادلة خلال السنوات الماضية من بناء شبكة متكاملة من مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى».

ومن جهته، قال محمد علي الشرفاء الحمادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة «تمثل شراكتنا مع المختبر المرجعي الوطني خطوة ذات أهمية كبيرة من شأنها تعزيز كفاءة قسم الفحوص المخبرية التابع للمجموعة بخدمات إضافية لتقديم نتائج أفضل لمرضانا».

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