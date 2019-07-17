«التربية» تمنح «الخوارزمي» اعتماداً للرعاية التنفسية والعلوم الطبية الطارئة

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

منحت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، كلية الخوارزمي الدولية، اعتماداً أكاديمياً لطرح برنامجين بدرجة البكالوريوس هما بكالوريوس العلوم في الرعاية التنفسية والذي يطرح لأول مرة على مستوى الدولة، وبكالوريوس العلوم في الرعاية الطبية الطارئة، وستنطلق الدراسة في هذين البرنامجين اعتباراً من العام الأكاديمي المقبل.

وأكد الدكتور عاصم الحاج رئيس كلية الخوارزمي الدولية، أهمية هذين البرنامجين حيث يمثل كل منهما إضافة نوعية لأجندة البرامج الأكاديمية المطروحة في الكلية والتي تلبي وبصفة خاصة احتياجات سوق العمل بإمارة أبوطبي والدولة بصورة عامة من التخصصات الطبية التي تحرص الكلية على إجراء دراسات مسحية لاستشراف مدى حاجة سوق العمل لمثل هذه التخصصات، لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، مشيداً بحرص الكلية على التوسع في شبكة التخصصات المرتبطة بالعلوم الصحية والطبية بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي بالدولة، حيث سبق للكلية طرح برنامجين للبكالوريوس وهما: بكالوريوس تحاليل المختبرات الطبية وبكالوريوس الإدارة الصحية.

وتابع الحاج: إن بكالوريوس الرعاية التنفسية سيؤهل الطلبة الملتحقين به للعمل اختصاصيين في مجال الرعاية التنفسية في مختلف المستشفيات والعيادات الطبية، وتم تصميم البرنامج وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

وأشارت الدكتورة ريهام قطب رئيس قسم العلوم الصحية إلى أن الكلية هيأت للبرنامج بيئة تعليمية متميزة، حيث يمثل هذا البرنامج إحدى الركائز القوية في تخصصات العلوم الصحية، وهناك حاجة في سوق العمل للاستقطاب كوادره المتخصصة الذين يعملون في مجالات متنوعة كالإسعاف والإنقاذ ومراكز الطوارئ، باعتبارهم المستجيب الأول للتعامل مع الحالات الطارئة.