«النحلة».. لمسات أصحاب الهمم على الزي المدرسي

أبوظبي (وام)

تحرص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على تهيئة بيئة مثالية لفئة أصحاب الهمم لتشجيعهم على الإبداع والعمل بجد واجتهاد والمساهمة في مسيرة تنمية بلادهم دولة الإمارات سعياً إلى تمكينهم من استثمار طاقاتهم والاندماج في سوق العمل المحلي، بتقديم منتجات تحمل العلامة التجارية لأصحاب الهمم «النحلة».

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشأن خياطة الزي المدرسي لطلبة عدد من المراحل الدراسية للصفوف الأساسية والمتوسطة والثانوية تقوم بموجبها إلزام الشركات من القطاع الخاص بإسناد أعمال وخدمات خياطة وتوفير الزي المدرسي للطلبة الملتحقين بالمدارس التابعة لها على مستوى الدولة بنسبة لا تقل عن 1% من الكمية المتعاقد عليها للزي لتكون من إنتاج ورش الخياطة لإصحاب الهمم بالمؤسسة.

وتعمل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على تدريب ما لا يقل عن 100 من أصحاب الهمم لتحقيق الجاهزية الخاصة بعمليات تصنيع الزي المدرسي، حيث نجح منتسبو المؤسسة باستوديو التصميم في تقديم الزي المدرسي بمواصفات متميزة، بالتعاون مع شركة المسعود للخياطة لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في تمكين ودمج منتسبيها في المجتمع وخلق فرص عمل مع القطاع الخاص لأصحاب الهمم.

وأكد المهندس محمد سيف العريفي مدير إدارة مركز زايد للتأهيل الزراعي والمهني، حرص حكومة الدولة الرشيدة على دمج وتمكين أصحاب الهمم، حسب إمكاناتهم وقدراتهم.

وأشاد بدعم سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لافتاً إلى أن المؤسسة تنفذ استراتيجيات تهدف إلى عمل تحول جذري لتأهيل أصحاب الهمم، وذلك من خلال وضع منظومة إنتاجية صناعية لتوفير منتجات أصحاب الهمم في السوق المحلية وتطوير قدراتهم لمواكبة احتياجات السوق الإماراتي.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك تم إلحاق منتسبي زايد العليا بورش الخياطة والنسيج التي تم تنظيمها في مقر المؤسسة بالتعاون مع جهات حكومية خاصة. بالإضافة إلى التوسع في إنتاج الورش الميكانيكية وورش النجارة والإنتاج الزراعي، ليكون هناك ظهور أكبر لمنتجات أصحاب الهمم في السوق المحلية.

من جانبهم، أعرب منتسبا زايد العليا في استوديو تصميم الزي المدرسي الطالب سعود علي راشد البطيني والطالبة آمنة إبراهيم الحوسني عن فخرهما بالاهتمام الذي يلقاه أصحاب الهمم من مؤسسة زايد العليا، مشيرين إلى أن هذه الفئة في مجتمع الإمارات منتجة وقادرة على الإنجاز.