افتتاح المعرض المشترك للأسر الإماراتية والكويتية المنتجة

آمنة الكتبي (دبي)

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي سعد إبراهيم الخراز وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت الشقيقة، المعرض المشترك للأسر الإماراتية الكويتية المنتجة، المقام في دبي مول لـ5 أيام متواصلة، خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة 29 أسرة إماراتية وكويتية منتجة، تتيح للزوار والمتسوقين تجربة استثنائية وفرصة نوعية تعزز متعة التسوّق الصيفي في دبي مول.

حضر افتتاح المعرض، ممثلو عدد من السفارات والقنصليات في الدولة، ومسؤولو دوائر اتحادية ومحلية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة، حيث تعرض الأسر الإماراتية والكويتية المشاركة عدداً من المنتجات التقليدية بروح عصرية، والتي تشمل: المطبوعات، وملابس الأطفال، والجلابيات، والعبايات، والعطور، والدخون، والأواني المزخرفة، والبهارات المصنعة بأيادٍ إماراتية، والعسل المحلي والزيوت الطبيعية والحلويات.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إن الوزارة وفي إطار جهودها لمواكبة رؤية واستراتيجية دولة الإمارات 2021، فقد بادرت بتوفير سلع الأسر المنتجة للبيع بواسطة العملات الرقمية الجديدة، إلى جانب عمليات الشراء المتاحة حالياً لهذه المنتجات عبر الفضاء الإلكتروني بالعملات النقدية التقليدية، وذلك يُعد سابقة وخطوة رائدة على مستوى المنطقة، الأمر الذي يعزز ويساعد على توسيع عملية التسويق بشكل أكبر، محلياً وإقليمياً وعالمياً لمنتجات الأسر المنتجة التي تدعمها وزارة تنمية المجتمع.

وأكدت معاليها أهمية المعرض الذي يعزز الشراكة المجتمعية والتنموية الأخوية بين دولتي الإمارات والكويت، تعزيزاً لنجاح تجربة الأسر المنتجة، والحرص على توسيع أفقها وتطوير مشاريعها ومنتجاتها، مبدية معاليها إعجابها بما يتضمنه المعرض من منتجات متميزة، والتي يتجلّى فيها حرص أصحاب المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر، المشاركين في المعرض، على تحقيق واقع أفضل من حيث جودة المنتج وثقة المستهلك، بما يمنحهم الفرصة للمنافسة والمواصلة في مسيرة نجاحهم نحو المشاريع الخاصة، وهم بلاشك قادرون على تحقيق إنجازات شخصية تنموية مستدامة.

وأشارت معاليها إلى أهمية المعرض، وقيمته في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للأسرة والمجتمع معززين بذلك أهداف التنمية المستدامة عبر توفير امتيازات مجتمعية للفئات المستهدفة، إضافة إلى أهميته الثقافية والترويجية والتعريفية بمنتجات الأسر والمشاريع المنزلية التي بدأت تؤتي ثماراً مقنعة بعد سنوات من الدعم والتشجيع والتحفيز على المستوى الحكومي.

ودعت معاليها الجمهور وزوار «دبي مول» إلى زيارة المعرض والتعرف إلى ما يحتويه من منتجات تقليدية وعصرية من وحي الثقافة والتراث الخليجي وبلمسة الحداثة والتطور، والتي تعكس قصصاً من الإنجازات الشخصية، تحت مظلة الأسر المنتجة.

من جانبه، أبدى معالي سعد إبراهيم الخراز وزير الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت الشقيقة، إعجابه بحجم ونوعية مشاركة الأسر الكويتية والإماراتية في المعرض المشترك، وقيمة هذا الحضور التنموي الخليجي المشترك، في واحد من أحدث وألمع المراكز التجارية إقليمياً وعالمياً.

وقالت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة لـ«الاتحاد»: بلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة في قاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع نحو 3 آلاف أسرة، تستفيد جميعها من المزايا التي خصصتها الوزارة كالمشاركة في الدورات والورش التدريبية والمعارض التي تنظم على مدار السنة في داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى تسويق المنتجات عبر منافذ الوزارة والتطبيق الذكي «صنعة».

وأضافت مديرة إدارة برامج الأسر المنتجة أن وزارة تنمية المجتمع وفرت أكثر من 400 دورة تدريبية للأسر، كما تهدف من وراء تنظيم المعارض التسويقية إلى الترويج والتسويق لمنتجات الأسر المواطنة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، وقد امتد تسويق المنتجات إلى خارج الدولة.

وأوضحت عفراء بوحميد أن المنافذ التسويقية البالغ عددها 8 منافذ على مستوى الدولة، والمتمثلة في مجموعة محال مجانية لبيع منتجات الأسر المواطنة طوال العام، تعد حكراً على دولة الإمارات، حيث شاركت الوزارة في 12 معرضاً خارجياً في دول عربية وأجنبية، وذلك بهدف التعريف بدور المرأة الإماراتية مجتمعياً واقتصادياً ودورها أيضاً في دعم الإنتاج المحلي والوطني، إلى جانب إبراز المنتج المحلي والتعريف به إقليمياً وعالمياً. وتعد الدولة الأولى خليجياً وعربياً في تقديم هذه الخدمة المجانية للأسر المنتجة ويعود الدخل بالكامل على الأسرة المنتجة.

وقالت: إن معرض الأسر الإماراتية والكويتية استعرض المنتجات التقليدية، والتي تتضمن: المطبوعات، وملابس الأطفال، والجلابيات، والعبايات، والعطور، والدخون، والأواني المزخرفة، والبهارات المصنعة بأيادٍ إماراتية، والعسل المحلي والزيوت الطبيعية والحلويات.

وأشارت إلى أهمية المعرض اجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى أهميته الثقافية، وقيمته المعنوية التي تؤكد ملامح الأخوة والتكامل والتعاون القديم المتجدد بين دولتي الإمارات والكويت.