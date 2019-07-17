الامارات | «طرق دبي» تطرح 200 رقم مميّز في مزاد إلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تطرح 200 رقم مميّز في مزاد إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 200 رقم رباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات (A. B. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T)، وذلك في ثالث مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري.

ويبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من الأحد المقبل، فيما ينطلق الساعة الثامنة صباحاً في 28 يوليو الجاري.

وتحرص الهيئة من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى نوع من الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة، خصوصاً أن الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.

Advertisements

وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال، ويشهد الإقبال الواسع على هذه المزادات تنافساً إيجابياً بين المشاركين للحصول على هذه الأرقام المميزة.

وسيخضع بيع الأرقام في هذا المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين بأم رمول، والبرشاء، وديرة، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وتتسم المزادات الإلكترونية بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية التي تطرحها هيئة الطرق والمواصلات خلال خطتها السنوية الرامية إلى الارتقاء بمستوى ونوعية تنفيذ المعاملات مع الجمهور.

وخصصت الهيئة فريق عمل من مركز الاتصال للرد على أسئلة واستفسارات الجمهور حول كيفية المشاركة أو الدفع من خلال الاتصال على الرقم 8009090.