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الامارات | بلدية دبي تحظر استخدام الورد الطبيعي في الأغذية والمشروبات

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محمد عبدالعاطي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي حظر استخدام الزهرة والورد الطبيعي بأنواعه مع الأغذية والمشروبات، سواء كانت للتزيين، أو لإضافته ليكون جزءاً من المادة الغذائية.

وأعربت في تعميم أصدرته أخيراً عن أملها في تقيد كل المؤسسات الغذائية بهذا الأمر، مشيرة إلى تعرّض المؤسسات المخالفة للمساءلة القانونية طبقاً لما هو منصوص عليه في التشريعات ذات الصلة المعمول بها في البلدية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء استناداً إلى القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية الخاص بحظر استخدام الزهرة والورد الطبيعي بأنواعه مع الأغذية والمشروبات التي تقدم للجمهور، ولضمان جودة الأغذية المتداولة في دبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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