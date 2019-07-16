محمد بن راشد: نحن في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إننا "في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل".

وكتب سموه على حساب "تويتر" الرسمي: "علمتني الحياة بأننا في زمن نحتاج فيه للكثير من العمل والقليل من الجدل.. نحتاج حولنا مزيداً من الحكماء لا السفهاء.. علمتني الحياة بأننا في زمن حفاظنا على مكتسباتنا هو أهم مكاسبنا.. وتوحيد القلوب أحد أهم خطوط دفاعاتنا.. والحفاظ على عقلانيتنا أفضل خطة في زمن كثر فيه الغوغاء".