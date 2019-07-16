حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل التركي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة مصطفى الكير كيليتش القنصل العام لجمهورية تركيا بالدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل التركي متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

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