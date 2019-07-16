الامارات | شؤون العمال" و"بيت الخير" يوزعان العصائر والمياه على العمال

شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون العمال" و"بيت الخير" يوزعان العصائر والمياه على العمال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزّعت اللجنه الدائمة لشؤون العمال في دبي اليوم بالتنسيق مع جمعية بيت الخير، العصائر والمياه الباردة على العمال، وستستمر مثل هذه المبادرات طوال العام، وهي من المبادرات التي تقوم بها اللجنة حرصا منها على تواجدها مع العمال وارسال رسائل ايجابية وآمنه بأنهم في أمن وأمان في بلد الامن والامان .
وقد صرح بذلك المنسق العام للجنة الدائمه لشؤون العمال في دبي عبدالله لشكري محمد لان رسالتنا هو تواجدنا مع العمال في كل الاحوال والظروف.
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