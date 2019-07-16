رئيس الدولة يمنح سفيري كندا وقبرص وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كلا من سعادة مسعود حسين سفير كندا، وسعادة سعادة فاسيليس بوليميتس سفير جمهورية قبرص لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

ويأتي منح السفيرين الوسام تقديراً للجهود التي بذلاها خلال فترة عملهما في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات في العديد من المجالات.

وقلّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفيرين، الوسام خلال استقباله لهما بمكتب سموه بديوان عام الوزارة في أبوظبي اليوم.

وأعرب سموه عن أمنياته للسفيرين بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دورهمها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات كافة.

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من جانبهما، أعرب السفيران عن بالغ تقديرهما وشكرهما لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيدان بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.

كما توجها بالشكر لكافة الجهات الحكومية في الدولة على تعاونها، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتهما في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وكلّ من كندا وقبرص.