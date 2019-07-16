قرقاش: نجاح الإمارات ومجتمعها المتنوع جعلها محطّ الأنظار

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة محط الأنظار لأنها دولة ناجحة.
وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن "الإمارات محط الأنظار لأنها دولة ناجحة سبّاقة ومجتمع متنوع حيّ، هي محط الأنظار لأنها مركز الخبر ومصنع المستقبل، هي محط الأنظار لأن حضورها مؤثر وتوجهها سديد واقتصادها متفوق، حقائق تجعلنا في قلب المنطقة بكل ما يحمله ذلك من إيجابيات وسلبيات".
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