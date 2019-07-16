ناقلة النفط "MT RIAH" غير مملوكة لدولة الإمارات

صرح مصدر مسؤول بأن ناقلة النفط "MT RIAH" غير مملوكة من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يتم تشغيلها من قبل الإمارات، ولا تحمل على متنها أي طاقم إماراتي، ولم ترسل أي طلب استغاثة.

وقال نحن حالياً بصدد مراقبة الوضع عن كثب مع شركائنا الدوليين.

وكانت الناقلة تحمل علم بنما، ويُزعم أنها اختفت أثناء عبورها مضيق هرمز.