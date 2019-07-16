انعقاد الجلسة الأولى للمشاورات المصرية - الإماراتية حول أفريقيا في القاهرة

استضافت وزارة خارجية جمهورية مصر العربية الجلسة الأولى للمشاورات المصرية - الإماراتية حول أفريقيا في القاهرة أمس، برئاسة سعادة السفير خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عن جانب الإمارات، وسعادة السفير أبوبكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية عن الجانب المصري، وبمشاركة سعادة السفير سلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية، وسعادة السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة شيخة سلمان الزعابي مديرة إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبحضور وفدي البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان تطورات العلاقات المصرية - الأفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وتطورات العلاقات الإماراتية - الأفريقية.

وتضمنت المشاورات قضايا المياه، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومشروعات البنية التحتية القارية، وجهود مكافحة الإرهاب في القارة والتي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، كما تم الاتفاق على بحث سبل التعاون الثلاثي المصري - الإماراتي في القارة الأفريقية وبما يخدم قضايا التنمية المستدامة.

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وجاءت جلسة المشاورات حول الموضوعات الأفريقية في إطار علاقات الأخوة والصداقة والتعاون الاستراتيجي الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وأكد الجانبان على أهمية هذه الآلية كأساس للتشاور والعمل المشترك في القارة الأفريقية، وكأداة للتنسيق وتعظيم والحفاظ على المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على دورية انعقادها، واستمرار قنوات الاتصال حيال كافة القضايا التي تطرقت إليها المباحثات.