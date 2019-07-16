مطعم رؤيا دبي يوفر الملاذ الصيفي الأمثل لضيوفه.

كشف مطعم ’رؤيا دبي‘، وركن المشروبات ’مكان‘ العصري, الحائز على مجموعة من الجوائز والواقع في فندق ’جروفنر هاوس‘ بمرسى دبي، عن طرح مجموعة من العروض الفريدة التي توفر للضيوف ملاذاً مثالياً من حر الصيف. ويُقدم المطعم تشكيلة أسبوعية من العروض المتميزة على مدار الأسبوع، والتي تشمل قائمة طعام ’ميهاني إكسبيرينس‘وعرض الساعة السعيدة، بالإضافة إلى إعادة إطلاق برانش ’جراند بازار‘، ليضمن ’رؤيا‘ إرضاء أذواق كافة أفراد العائلة.

برانش ’جراند بازار‘

يعود برانش ’جراند بازار‘ المتميز إلى مطعم ’رؤيا‘ ابتداءً من يوم الجمعة 7 يونيو، والذي يحمل الضيوف في جولة فريدة من خلال قائمة طعام تضم نخبة من الأطباق الأناضولية الكلاسيكية، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من أطباق المطعم المفضلة. ويقدم ركن المشروبات الدائري المميز ’مكان‘ مجموعة لا تفوّت من أنواع الكوكتيلات والمشروبات الغنية المستوحاة من تراث منطقة الأناضول، والتي تضفي مذاقاً شهياً على تجربة المأكولات المميزة.

وتكتمل روعة التجربة مع الإطلالات البانورامية الخلابة التي يوفرها المطعم على مرسى دبي، مع أعذب الأنغام الموسيقية من إبداع منسق الأغاني رافايل بيكر، ليتيح للضيوف الاستمتاع بأروع الأمسيات.

تفاصيل العرض:

برانش ’جراند بازار‘

أيام الجمعة

من الساعة 12:30 بعد الظهر حتى الساعة 3:30 بعد الظهر

299 درهم إماراتي لباقة البرانش مع المشروبات الغازية

399 درهم إماراتي لباقة البرانش مع المشروبات المميزة والكوكتيلات الشهية

قائمة طعام ’ميهاني إكسبيرينس‘

يدعو مطعم ’رؤيا‘ زواره للاستمتاع بأروع تجارب الضيافة الأناضولية الراقية مع قائمة طعام ’ميهاني إكسبيرينس‘ التي تحلو مشاركتها، والمُصممة خصيصاً للمجموعات المؤلفة من 3 إلى 4 أشخاص. وبوحي من التقاليد التركية الأصيلة، يأتي تصميم القائمة الجديدة ليتيح للضيوف قضاء أروع الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء، وتذوق مجموعة من أشهى الأطباق المتميزة.

ويمكن للضيوف الاختيار من تشكيلة منتقاة من المقبلات، بما فيها ’بينر ازميسي‘ المؤلفة من جبنة فيتا مع الفلفل الأحمر ورقائق تارهانا، وفطائر ’بايدا‘ المُحضرة باستخدام نوعين من الجبنة من منطقة البحر الأسود مع البيض المطهو ببطء، بالإضافة إلى خيارات اللحم بعجين مع لحم الضأن الحار والخضروات. أما بالنسبة للأطباق الرئيسية، فيُقدم المطعم للزوار مجموعة أطباق من اختيار الطاهي كولين، والتي تشمل أطباق الدجاج، ولحم عجل واجيو وكباب لحم الضأن، بالإضافة إلى كباب ’أضنة‘ المحضر مع الباذنجان المدخَّن والزبادي، وطبق الفاصولياء البيضاء مع صلصة الطماطم وأرز بيلاف. ولتقديم النهاية المثالية لهذه الوجبة الاستثنائية، يُقدم المطعم تشكيلة من خيارات الحلويات، بما فيها أطباق الكنافة وحلوى كادايف المخبوزة بالإضافة إلى أصناف جبنة كاسار وأورجو مع القَطر وآيس كريم الفستق معدّ في المطعم.

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تفاصيل العرض:

قائمة طعام ’ميهاني إكسبيرينس‘

أيام الأربعاء

750 ريال إماراتي - قائمة طعام من أربعة أطباق تكفي 3 أو 4 أشخاص تشمل تقديم القهوة أو الشاي التركي مع زجاجة واحدة من شراب العنب المميز.

عرض الساعة السعيدة:

يمكن لزوار ركن مشروبات ’مكان‘ في مطعم ’رؤيا‘ الاستفادة من عرض الساعة السعيدة، والذي يتيح لهم الاستمتاع بتشكيلة من أشهى المشروبات المميزة مقابل 35 درهم إماراتي، بالإضافة إلى مجموعة من المقبلات والوجبات الخفيفة وفطائر ’بيداي‘ الخاصة بالمطعم. ويدعو ’رؤيا‘ زواره للاسترخاء، متيحاً لهم قضاء أروع الأوقات بصحبة الأصدقاء والاستمتاع بتجربة فريدة من النكهات الأناضولية الشهية.

تفاصيل العرض:

كل يوم

من الساعة 6 حتى 8:30 مساءً

تشكيلة من المشروبات الخاصة ابتداءً من 35 درهم إماراتي

175 درهم إماراتي مقابل 5 زجاجات من شراب الشعير ’إفيس‘

190 درهم إماراتي مقابل زجاجة من شراب العنب