صيف الإمارات.. عروض ومكافآت تثلج قلب المقيمين والزوار

صيف الإمارات هذه السنة مميز ، يلاحظ المقيم والزائر وجود عروض وتخفيضات مغرية وشاملة تقريباً، حيث تنافسة المراكز التجارية بالتخفيضات وسحوبات على جوائز فاقت قيمتها ملايين الدراهم، أما المنتجعات والفنادق فقد تنافسة فيما بينها لتقديم الافضل مح خصومات وصلت حتى 40% على أسعار الغرف والمرافق الصحية والمأكولات، مستوى ضيافة ورفاهية قل نظيرها في دول المنطقة وحتى في العالم. كل ذلك يصب في مصلحة الجمهور لقضاء صيف رائع يبقى في الذاكرة للابد.

أخترنا لكم من أبرزها: منتجع وفيلل السعديات روتانا، فندق ’ذا إتش دبي‘، فندق بارك حياة دبي، فنادق حياة بليس دبي، فندق سيتي ماكس-دبي، سيتي ماكس-رأس الخيمة، سيتي ماكس-الشارقة، فندق ديوكس في نخلة دبي- فنادق أسكوت في الإمارات، ومرسى ياس مارينا أبوظبي ووجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي ،ومطعم تشيبرياني الإيطالي الشهير عالمياً في جزيرة ياس ومطعم هاكاسان في قصر الإمارات، والمراكز التجارية في أبوظبي.

منتجع وفيلل السعديات روتانا في أبوظبي

كشف منتجع وفيلل السعديات روتانا، المنتجع الفاخر من فئة الخمس نجوم والواقع على جزيرة السّعديات، عن إطلاق مخيمه الصّيفيّ الاستثنائي في نادي مغارة علاء الدّين خلال الفترة الممتدة بين 30 يونيو حتّى 29 أغسطس، ويقدّم المنتجع للأطفال واليافعين نشاطاتٍ تعليمية وتثقيفية ضمن أجواء مفعمة بالمرح والحيويّة، وذلك بفضل موقعه المميز على جزيرة السّعديات الشهيرة بطبيعتها، كما يَعِد النادي المخصص للأطفال بتوفير مغامراتٍ ممتعة وألعاب متنوعة تثري صيفهم، بما في ذلك لعبة النّهر، ومسبح رشّاشات المياه، والمنزلقات المائيّة، ومنطقة السّينما بالإضافة لمنطقة النّشاطات ومنطقة مخصصة للشباب.

وتعليقاً على أداء المنتجع خلال موسم الصيف، قال مارك دي بيير مدير عام منتجع وفيلل السعديات روتانا: " نحن نشهد نسبة إشغال معقولة مع بداية موسم الصيف ونتوقع ارتفاعها خلال الأشهر القادمة، حيث نستقبل الضيوف والسيّاح من الإمارات وكافة أنحاء العالم، ونشهد أقبالاً كبيراً من روسيا وبريطانيا وألمانيا"

وأضاف دي بيير: " يدعو المنتجعُ ضيوفه الصّغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 13 عاماً للمشاركة في مجموعةٍ واسعة من التّجارب الصّيفيّة والتي تتمحور حول خمسة مجالات تشمل الرياضة، والتعليم، والحرف اليدوية والأنشطة الفنية، إلى جانب البيئة، والترفيه، فمع سلسلةٍ من الألعاب الإبداعيّة والرّياضات، والأفلام التّعليميّة القصيرة التي تهدف إلى رفع الوعي البيئي والثّقافي، يوفّر النّادي المميّز للأحبّة الصّغار تجربةً تخييم استثنائيّةً تفيض بالمرح والمتعة".

وختم: "سوف يتمكن الأطفال من المشاركة في مختلف النشاطات الرياضية، والتي تتضمن المسابقات الشاطئية والألعاب التي تقوم على العمل كفريق واحد، بالإضافة إلى الرياضات المائية ولعبة الجولف المصغر وكرة المضرب الشاطئية والكرة الطائرة، إلى جانب الأنشطة الثّقافية البيئية والتعليمية التي تعرّف الأطفال على الحيوانات التي تعيش على جزيرة السّعديات، وتتيح لهم استكشاف كل ما يتعلّق بالطبيعة والحياة البرية على الجزيرة، وسوف يتم التركيز على موسم التزاوج لدى السلاحف الصّقريّة البحريّة، ومحميّة الكثبان الرّمليّة على الجزيرة، ويقدّم المخيّم الصّيفيّ للأطفال مجموعةً من المشاريع الفنّية والحرفيّة لتطوير قدراتهم الإبداعيّة، وتتضمّن فن الرسم بالرمل ورسم اللوحات الزيتية".

فندق ’ذا إتش دبي‘

أعلن فندق ‘ذا إتش دبي‘ عن طرح عرضه المميز الخاص بعيد الفطر السعيد، والذي سيتيح لضيوفه عيش تجربة فريدة وسط ملاذ فاخر بعيداً عن صخب المدينة، وذلك من موقعه الفريد في قلب إمارة دبي. ويقدم الفندق ذو الخمس نجوم لضيوفه تجربة استثنائية عند حجزهم لإقامة في الفترة الممتدة بين 8 و20 اغسطس، حيث سيحصل الضيوف على حسم بقيمة 10% على أفضل أسعار الغرف المتوفرة، بالإضافة إلى حسم بقيمة 20% على كافة علاجات ’ماندارا سبا‘، عند حجزهم لإقامة بمدة 3 أربع ليال كحد أدنى، هذا وتشمل جميع الحجوزات وجبة فطور مجانية.

والتزاماً من الوجهة الفاخرة بتقديم عروض رائعة، ستتيح للعائلات ترقية مجانية إلى فئة الغرفة الأعلى، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل وصول مبكر، وتسجيل مغادرة متأخر. كما سيدلّل فندق ’ذا إتش دبي‘ رواده بتشكيلة واسعة من المطاعم الفريدة التي تناسب تفضيلاتهم وأذواقهم، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الفاخرة التي تلائم كافة الأعمار، حيث يمكن للأحبة الصغار قضاء أمتع الأوقات في رحاب المسبح، بينما يستمتع الكبار بتجربة استرخاء غامرة في ’ماندارا سبا‘ مع قائمته الفريدة التي تزخر بطيف واسع من علاجات التدليك المميزة، وعلاجات الجسم المنشّطة وعلاجات البشرة المغذية مع حسم بقيمة 20% على كافة العلاجات.

ومن جهته قال جونزالو رودريغيز المدير العام في فندق ’ذا إتش دبي‘، سوف نقدم خصومات بنسبة 10 ٪ على أسعار بالإضافة إلى حسم بقيمة 20% على كافة علاجات ’ماندارا سبا‘، عند حجزهم لإقامة بمدة 3 أربع ليال كحد أدنى، هذا وتشمل جميع الحجوزات وجبة فطور مجانية.

فندق بارك حياة دبي

وتعليقاً على عروض فندق بارك حياة دبي، قالت سابين رينر، مديرة فندق بارك حياة دبي : "خلال موسم الصيف ندعو الضيوف لتجربة عروض مميزة تستقطب الزوّار من الإمارات والخارج، وذلك في مجمع "ذا بروميناد" المطل على واجهة خور دبي البحرية، والذي يضم العديد من المطاعم والمقاهي، حيث يمكن للضيوف التلذذ بقائمة طعام مؤلفة من ثلاثة أطباق ضمن الوجهات الثلاث التابعة للمجمّع، وهي ركن المشروبات ’سفنتي‘، ومطعم ’ذي تاي كيتشن‘، ومطعم ’براسيري دو بارك‘، وكما يرحّب فندق بارك حياة دبي بزواره لبدء رحلة في عالم الطهي المباشر ضمن جلسات تعليم الطهي كل يوم اثنين، حيث يحتفل الفندق ذو الخمس نجوم بجميع طهاته الموهوبين من حول العالم، وذلك انطلاقاً من المطبخ الإيطالي ووصولاً إلى الأطباق التايلندية والابتكارات شرق الأوسطية، ما يضمن الاستمتاع برحلة شيّقة من الطهي العالمي".

وأضافت : " يسعدنا استقبال الضيوف كل يوم خميس من الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 11:45 مساءً على مائدة بوفيه "فارم تو فورك" الصحية، حيث تحضر الشيف ليز، الطاهية الموهوبة في مطعم ’براسيري دو بارك‘ وليمة صحية من المكونات الطازجة من أفضل المصادر المحلية، ويركز العرض على استخدام المنتجات المحلية القادمة مباشرةً من المزارع في الإمارات، الأمر الذي يتيح للضيوف تناول أصناف الأطعمة الصحية المحضرة من أجود المكونات العضوية والموسمية، ولابد أيضاً من ذكر برانش ’ذا تاي كيتشن‘ كل يوم الجمعة من الساعة 12:30 ظهراً ولغاية 4 بعد الظهر، حيث يقوم الطهاة المهرة بإعداد باقة من الوجبات الاستثنائية ضمن 3 منصات للطهي الحي، وذلك ضمن أجواء مستوحاة من بانكوك" بتكلفة تبدأ من 225 درهماً للفرد، وكما يقدم مقهى "ركن سفنتي" للضيوف مشروباً مجانياً مع كل مشروب يتم شراؤه".

فنادق حياة بليس دبي

تقدم فنادق ’حياة بليس دبي الرقة‘ و’حياة بليس دبي ميدان بني ياس‘ و’حياة بليس دبي حي الوصل‘ للضيوف من المقيمين والسياح عرضاً استثنائياً خلال موسم الصيف، والذي يستمر لغاية 31 يوليو 2019، حيث يتيح لهم تمديد إقامتهم ليلةً إضافية مجانية عند الحجز لمدة ليلتين، وتستأثر فنادق العلامة بموقعٍ مميز في دبي ، وتتضمن مرافقاً عصرية تشمل أحواض سباحة ومراكز لياقة بدنية، وتمتاز تصاميمها بالفخامة الذي ينعكس بشكلٍ واضح في الأسرّة الكبيرة الفاخرة، وخلال موسم الصيف سوف يتمكن ضيوف الفندق من الاستمتاع بفطور مجاني من أشهى الأطباق المحلية والعالمية في ’جاليري كافيه‘.

ويقع فندق ’حياة بليس دبي الرقة‘ ضمن أحد أشهر المراكز العريقة في دبي، وذلك بالقرب من ’ديرة سيتي سنتر‘؛ وسوق الذهب وسوق التوابل وشاطئ الممزر؛ وعلى بعد مسافة قصيرة من المطار، ويعدّ فندق ’حياة بليس دبي ميدان بني ياس‘ معلماً بارزاً في ميدان بني ياس، إذ يمتاز بموقع فريد يتيح للزوار سهولة التنقل نظراً لقربه من محطات النقل العامة، فضلاً عن استكشاف الأسواق القريبة والمطاعم العريقة التي تبعد بضعة خطواتٍ فقط عن الفندق، وكما يتيح فندق ’حياة بليس دبي حي الوصل‘، أحدث إضافات العلامة في المدينة، للزوار فرصة التعرف على الثقافة العريقة للإمارات من خلال العديد من الأعمال الفنية المنتشرة في أنحائه، ويتميز بقربه من السوق.

فنادق سيتي ماكس في الإمارات

مع حلول موسم الصيف ، احتفلت مجموعة فنادق "سيتي ماكس"، العلامة الفندقية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بالافتتاح الرسمي لفندق "سيتي ماكس البرشاء"، الذي يشكل الإضافة الأحدث إلى محفظة المجموعة، ويعتبر فندقها الثاني في منطقة البرشاء والخامس على مستوى دولة الإمارات ، ويأتي هذا الافتتاح عقب الافتتاح الناجح لفندق "سيتي ماكس رأس الخيمة" في نوفمبر نهاية العام الماضي، ليثري محفظة العلامة إلى خمسة فنادق في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى فندق العلامة السادس في مدينة أسوان المصرية.

وعلى هامش الافتتاح تحدث علي شريف، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى فنادق "سيتي ماكس"، عن أهم ما يميز فنادق سيتي ماكس وخططها الاستراتيجية للتوسع ، وعن الأداء والعروض خلال فصل الصيف، وقال: " اخترنا منطقة البرشاء تحديداً لافتتاح الفندق الجديد، وذلك نظراً للنجاح الذي حققه فندق "سيتي ماكس البرشاء آت ذا مول" القريب من مول الإمارات على مدى السنوات الماضية، ولأن منطقة البرشاء تعتبر من أهم المناطق الحيوية في دبي في قلب مناطق الأعمال، وهي قريبة من مطارات دبي وشارع الشيخ زايد، وعلى بعد دقائق معدودة من ’مول الإمارات‘ الذي يحتضن مجموعة من أهم المتاجر ووجهات الترفيه مثل ’سكي دبي‘ وغيرها، مما يلبي كافة احتياجات مسافري الأعمال والترفيه خلال الصيف، ممن ينشدون إقامة تجمع بين وسائل الراحة التي نوفرها، والأجواء الدافئة لفنادق البوتيك".

وحول خطط التوسع الاستراتيجي لفنادق سيتي ماكس، قال علي: أطلقنا خلال نوفمبر العام الماضي ، فندق سيتي ماكس رأس الخيمة ،والذي بدأ منذ افتتاحه في اليوم الأول باستقبال عدد كبير من الضيوف حتى وصل الإشغال إلى كامل العدد خلال الربع الأول من العام الحالي، متفوقاً بذلك على العديد من الفنادق ذات الخمس نجوم في رأس الخيمة، حيث جاء في المرتبة الثانية ضمن تصنيف موقع بوكينع دوت كوم، وذلك نظراً لما توفره إمارة رأس الخيمة من معالم سياحية وطبيعية, كما يوفر الفندق وسائل النقل الى الشاطئ و الحمرا مول، ويطلق الفندق خلال الصيف عرض الإقامة بتكلفة تبدأ من 99 درهماً للغرفة، ويسرني الإعلان عن التحضير لافتتاح فندق سيتي ماكس بيزنس باي قريباً خلال العام الجاري"

فندق ديوكس ذا بالم إيه رويال هايدواي في جزيرة النخلة دبي

يشكل فندق ديوكس ذا بالم إيه رويال هايدواي ملاذاً مثالياً من فئة 5 نجوم للباحثين عن قضاء وقت من الراحة والاستجمام في جزيرة النخلة دبي، حيث يمتلك شاطئه الخاص وإطلالات على ’دبي مارينا‘، ويضم الفندق 279 غرفةً تضم 64 جناحاً، إضافةً إلى 287 شقةً سكنيةً تتكون من غرفة نوم واحدة، ويحتضن الفندق 6 مطاعمٍ وأركان مشروبات تقدم للضيوف أشهى النكهات الأصيلة وأروع الخدمات الترفيهية، وخلال أشهر الصيف يقدم الفندق عرض ’سمر داي باس‘ المميز، والذي يشكل عرضاً مثالياً للاستمتاع بتجربة استثنائية خلال فصل الصيف، حيث يتيح للعائلات الاستمتاع بأجواء الشاطئ وحوض السباحة طوال النهار مقابل 100 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، ويتضمن العرض حسماً بنسبة 20% على الأطعمة والمشروبات، وذلك من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً، ويسري العرض حتى نهاية شهر أغسطس، كما يمكن للأطفال اللعب على الشاطئ الخاص أو الذهاب بجولة مائية هادئة مقابل 50 درهماً إماراتياً للطفل الواحد.

فنادق أسكوت في الإمارات

وتعليقاً على عروض الصيف التي تقدمها فنادق أسكوت في الإمارات، قال حفيظ المرابطي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق: " يسرنا طرح حزمة من العروض الخاصة ضمن فندق’أسكوت بارك بلايس دبي" و’سيتادينس ميترو سنترال دبي‘ خلال أشهر الصيف لغاية 30 سبتمبر 2019، حيث تقدم المجموعة عرض ’الليلة المجانية‘، وذلك للضيوف الذين يقيمون لمدة ليلتين أو أربع ليالٍ، ويتميز ’أسكوت بارك بلايس دبي‘ الفاخر بموقع مميز يطل على شارع الشيخ زايد، ويحتضن شققاً فندقية فسيحة تتراوح بين غرفة وثلاث غرف نوم، أما فندق ’سيتادينس ميترو سنترال دبي‘ فيقدم شقق استوديو أو شققاً تضم غرفة نوم واحدة مزودة بكافة وسائل الراحة، ويتميز بموقعه الملائم مقابل محطة مترو "مدينة دبي للإنترنت"، ما يجعله خياراً مثالياً للإقامة لليلة واحدة أو للإقامات طويلة الأمد.

مطعم هاكاسان أبوظبي في قصر الإمارات

كشف مطعم ’هاكاسان أبوظبي‘ عن إطلاقه عرض ’برانش في هاكاسان‘ خلال موسم الصيف، والذي يتيح لضيوفه الاستمتاع بتجربة طعام مميزة، وسوف يكون في انتظار رواد المطعم تجربة رائعة من أشهى أطباق المطبخ الكانتوني العصري المقدمة بعناية من أجود المكونات، وذلك كل يوم جمعة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 4 عصراً، وذلك بتكلفة تبدأ من 318 درهم للفرد.

وتبدأ تجربة البرانش مع طبق لحم بط ’بكين داك‘ الخاص بالمطعم، والذي يتم تقديمه مع فطائر البانكيك، وكما تتضمن قائمة البرانش تشكيلة مختارة بعناية من أطباق ’ديم سَم‘ الشهيرة والمقبلات التي تنفرد بنكهاتها الآسيوية الاستثنائية،ويمكن للضيوف الاستمتاع بطيف من الأطباق التي تتضمن طبق لحم أضلاع العجل المشوَّح مع الفلفل الأسود، والمأكولات البحرية الخاصة بالمطعم، مثل طبق القريدس البري المطهو على البخار مع الصلصة الحارة المحضرة في المطعم والبازلاء العطرية والزنجبيل، ويحلو اختتام التجربة بطبق التحلية، حيث يتيح المطعم للضيوف اختيار ما يفضلونه من قائمة الحلويات، كما تتوفر قائمة واسعة من المشروبات المميزة الخاصة بالمطعم وكوكتيلات الفواكه والمشروبات الفوارة.

مرسى ياس مارينا أبوظبي

خلال أشهر الصيف تدعو إدارة مرسى ياس مارينا أبوظبي العائلات لقضاء أمتع الأوقات في ربوع مرسى ياس مارينا، والذي يضم تسعة مطاعم ومرافق رياضية ومنتجعات صحية رائدة، إلى جانب مراكز الرياضات المائية التي تضم أكاديميات مخصصة للإبحار والتجديف وتقدم خدمات تأجير القوارب، إلى جانب ملاعب الأطفال و النافورة المائية الموسيقية، فضلاً عن العروض الأسبوعية والفعاليات الموسمية التي تجعل من ’ياس مارينا‘ وجهةً استثنائيةً.

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وحول عروض الصيف، قال بيلي كانيلاس، مدير عام مرسى ياس مارينا أبوظبي: " في هذا الصيف ندعو الأطفال للانضمام إلى مخيم ياس مارينا الصيفي للأطفال، والذي يقدم للأطفال مختلف النشاطات التعليمية والرياضية، ويعزز لديهم روح العمل الجماعي والمهارات الاجتماعية، إلى جانب التركيز على الاهتمام باللياقة البدنية في نادي كروس فيت الرياضي، وتتضمن النشاطات أيضاً تعليم فنون الرسم والنحت والتصميم، ونشاطات اللعب في الخارج، وذلك يومياً من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 2 مساءً مع تقديم الوجبات الصحية اليومية المحببة للأطفال، ويستمر المخيم لغاية نهاية شهر أغسطس 2019، ويقدم مطعم "ذا سين" في مرسى ياس مارينا كل يوم سبت وأحد حفل الشواء بداية من الساعة 12 ظهراً، والذي يتضمن مختلف أصناف اللحوم والحلويات".



وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي

أعلنت إدارة وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي، عن إطلاق حزمة من العروض التي تستقطب العائلات خلال فصل الصيف ، وتقدم الوجهة الترفيهية جوائز مقدمة ضمن إطار فعاليات "موسم عروض صيف أبو ظبي" خلال الصيف.

وتعليقاً على عروض الصيف، قال بيلي كانيلاس، مدير عام وجهة كاسكيد الترفيهية في أبوظبي: "سوف يحصل المتسوقون لدى إنفاقهم 200 درهم في مطاعم وجهة كاسكيد الترفيهية، على فرصة دخول السحب تلقائيًا في سحوباتٍ على قسائم شرائية بقيمة 20,000 درهم ، والتي تتم أسبوعيًا في ياس مول بموجب الشراكة التي عقدتها دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي مع مجموعة الدار في إطار فعاليات "موسم عروض أبو ظبي" ، والتي ستمنح خصومات وعروض كبرى للمتسوّقين على مدى 47 يومًا تنتهي بتاريخ 3 أغسطس.

وأضاف :"تشرع مطاعم وجهة كاسكيد الترفيهية أبوابها للجمهور للاستمتاع بتناول وجبات الفطور والغذاء والعشاء، حيث يكون في انتظار الزوّار سلّةً متنوعةً من المطاعم، والتي تغطي مجموعةً متنوعةً من المطابخ والوصفات الشعبية من حول العالم بأسعارٍ مناسبة، بحيث تغدو الوجهة المثالية للعائلات والأطفال، والأنشطة الترفيهية التعليمية في "كيدزانيا" الذي تم افتتاحه مؤخرًا في ياس مول".

مطعم تشيبرياني الإيطالي في مرسى ياس مارينا أبوظبي

خلال موسم الصيف، يدعو مطعم تشيبرياني محبّي المذاق الحلو والآيس كريم إلى الاحتفال معه باليوم العالمي للآيس كريم في يوم 21 يوليو 2019 ، وذلك من خلال استكشاف مجموعة المذاقات الغنية التي يقدّمها والآيس كريم "الفورية" التي تجهز خلال دقيقةٍ واحدة، وسوف يتم تقديم الآيس كريم والحلويات بنصف سعرها طوال اليوم.

وبهذ الصدد تحدّث ماجيو تشيبرياني (الجيل الرابع في عائلة تشيبرياني): "أحبّ أن أرى البسمة على وجوه الزبائن وهم يتذوّقون أوّل ملعقة من وصفة آيس كريم الجيلاتو فانيلا المومينتو، والتي نسمّيها هكذا في هاريز بار في البندقية، والتي نصنعها فورًا قبل تقديمها، ومن خلال هذه الآيس كريم، نعود إلى طفولتنا حيث نقدّمها في وعاءٍ كبيرٍ يتشارك في تناوله الموجودون على الطاولة، وهكذا نساعد المجتمعون على التقرّب من بعض أكثر فأكثر".

وأضاف: "وإلى جانب آيس كريم الفانيلا المنزلية، سوف يجد الضيوف على قائمة الحلويات العصرية مجموعة من السوربيه المنعشة بطعم الحامض، والفراولة، والليمون، بالإضافة إلى آيس كريم "الشوكولاتيه".

المراكز التجارية في أبوظبي

تتعاون المراكز التجارية في أبوظبي مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ضمن فعالية مكافآت موسم عروض صيف أبوظبي، والتي تستمر لغاية 3 أغسطس 2019، وتوفر حسومات صيفية في 800 متجر تتوزع على المراكز التجارية في أبوظبي والعين، وسوف يكون المتسوقون على موعد مع سحوبات مميزة للحصول على فرصة الفوز بشقة بقيمة مليون درهم في مشروع ’وترز أج‘ إلى جانب السحوبات الأسبوعية على قسائم شرائية بقيمة 80 ألف درهم.



وسيحظى سكان أبوظبي وزوارها بفرصة الحصول على حسومات حصرية في أكثر من 800 متجرٍ ضمن المراكز التجارية، حيث تتاح للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم وأكثر فرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بواحدة من 6 قسائم شرائية بقيمة 20 ألف درهم في كل واحد من المراكز التجارية، كما يحظى المتسوقون بفرصة الدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى ، والمتمثلة بشقة على الواجهة المائية في مشروع ’وترز أج‘ والبالغة قيمتها مليون درهم، وتقدم المراكز التجارية باقةً متنوعة من الفعاليات الترفيهية وخيارات تناول الطعام الملائمة لجميع أفراد العائلة بعيداً عن حر الصيف.

وتشمل المراكز التجارية المشاركة في "موسم عروض أبو ظبي" لفصل الصيف "ياس مول"، و"المول في المركز التجاري العالمي في أبو ظبي"، "الجيمي مول"، و "رمال مول"، و"الراحة مول"، و"الوحدة مول"، و"براري اوتلت مول"، و"الفوعة مول"، و"الخالدية مول"، و"مدينة زايد"،و "مزيد مول"، و"مشرف مول"، و"أبو ظبي مول"، و"مارينا مول"، و"العين مول"، و"هيلي مول"، و"ديرفيلدز مول"،و "دلما مول"، و"سيتي سنتر المصدر"، و"بوادي مول"، و"بوابة الشرق مول".