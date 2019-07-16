إسعاف دبي تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة

تحت شعار ( تبرعك بدمك دليل تسامحك ) نظّمت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف في مقرها بورسان الثالثة حملة للتبرع بالدم ، بالتعاون مع هيئة صحة بدبي تحقيقاً لرؤيتها واستراتيجيتها في تعزيز دورها المجتمعي والإنساني وتأكيدا لشراكتها الاستراتيجية مع هيئة الصحة وجميع الدوائر الحكومية والجهات الخاصة

وقال المدير التنفيذي بالانابة عيسى الغفاري إن الحملة تعد إحدى المبادرات الإنسانية والاجتماعية في عام التسامح و التي ترسخ نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه مشيرا الى ان الهدف الاول لها هو سد اي نقص في مخزون بنك الدم والتخفيف عن المحتاجين ودعم المرضى الذين يحتاجون الى قطرات من الدم للحفاظ على حياتهم وحمايتهم من الموت وتلبية الحالات المرضية الطارئة

و قال رئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة الدكتور سيف درويش إن حملة التبرع بالدم في مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف والتي شهدت اقبالا كبيرا من الموظفين والمتعاملين تأتي في إطار قيام المؤسسة بواجبها ومهمتها الانسانية في الحفاظ على الارواح وحماية المرضى ووقايتهم من المضاعفات تأكيدا على الرقي بمكانة الامارات الانسانية وتنفيذا للاسس التي قامت عليها الدولة واهمها جعل التسامح جزءاً من المنظومة الوطنية .

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