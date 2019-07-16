زوزو كهرمانة مصدر السعادة تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت سيدة الأعمال و مصممة المجوهرات زوزو كهرمانة ملكة القلوب والسعادة

بعيد ميلادها مؤخرا وسط محبيها من الصديقات والأصدقاء سيدات الأعمال والأعلاميات ومشاهير السوشيل ميديا

فقد نشرت السعادة والحب بالأحتفال بعيد ميلادها طيلة أسبوع كامل في دبي تزامنا مع العطلة الصيفية

من اهم احتفالاتها كان مفاجأة صديقتها د. سالي بحضور الفنان المتألق محمد السالم الحفل وتقطيع الكيك مع مجموعة من الصديقات المقربات اهمهم البلوقر العراقية ميس عنبر واستشارية التجميل ميرنا كساب ود. بسمة

ومن جهة أخرى ايضا تم الاحتفال بزوزو كهرمانة

في دار الأوبرا و تحديدا مطعم الوفت الفرنسي

بحضور الفنانة شذى حسون و الفنانة اريام والإعلامية سهير القيسي وسهاد القيسي والصديقات ايمان والهام والفالامرزي

ودكتورة لمى و عايشة الشامسي ومينا روز ومجموعة من الإعلاميات والصديقات

تم الأحتفال بها حيث فأجاها الصديقات بعمل حفل نسائي غنائي عام و بحضور ٧٠ شخصية في ذا بوينت النخلة فانتوم وكان من ابرز الحضور ايضا الأخوات زينة زكي ودينا زكي و ديما الأسدي والمطرب شادي و باولا و دي جي احمد الشيخلي حيث أسعدوا الحضور بأجمل الأغاني متمنين لزوزو عام سعيد

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اخيرا و ليس آخرا حرصت زوزو على الاحتفال بميلادها الميمون وميلاد صديقتها الفنانة فاطمة الجاسم وللسنة الخامسة على التوالي يتم الأحتفال سويا في شهر تموز شهر الصيف شهر السعادة كما اطلقت عليه زوزو كهرمانة اذ ان اغلب صديقاتها من مواليد برج السرطان و شهر ٧ شهر تموز الذي يمتاز أصحابه بالروح المرحة و حجر الشهر هو الروبي الحجر الأحمر الذي يرمز للحب والسعادة و الإخلاص .

حيث تم الأحتفال بحفل ملكي و تحديدا في مطعم روابينا فرع أم الشيف وسط أجواء راقية من الطرب الكلاسيكي والموسيقى حيث انتشرت الزهور الحمراء والشموع على الطاولات وسط حفل بهيج بحضور الصديقات وكان من أبرز الخصور الفنانة الأماراتية أمل محمد والأعلامية فرح ياسين من الجزائر

ولقد وجهت زوزو الشكر لكل الرعاة المحبين الذين أسعدوها بتواجدهم ودعمهم لها في أحتفالية عيد الميلاد طيلة الأسبوع

والشكر للصديقات